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世界盃2026│C朗出場時間全隊第2多無士哥 教練團隊幫到盡 馬天尼斯：要為佢準備﹗

足球世界
更新時間：12:05 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:05 2026-06-11 HKT

C朗拿度周三友賽對尼日利亞時努力鑽營，4次起腳都未能命中目標，包括單刀射斜錯失黃金機會，未能以入球迎接世盃。事實上葡萄牙的教練團隊已盡力幫他爭取今年首個國際賽入球，當其他隊友最多只有45分鐘出場時間，他踢到64分鐘才換走，是門將外全隊上陣分鐘第2多的球員，教練馬天尼斯矢言這就是為C朗所做的準備。

C朗於64分鐘才被換走

今場對尼日利亞是葡萄牙於美加墨世界盃前最後一場熱身賽，教練團隊為了讓眾人尋找比賽狀態，26人中有22人出場。門將迪亞高哥斯達踢足90分鐘沒有被換走，場區球員只踢45分鐘，唯一例外是隊長C朗拿度，當10名正選場區戰將有9人於半場退下火線時，他直到64分鐘才換走，可是仍無法取得入球，4次攻門都未能命中目標，今年國際賽仍未開齋。

比隊友更多上陣時間 教練：為他準備世盃﹗

C朗是葡軍隊內最年長一人，最後才退下火線，教練馬天尼斯指這就是為他備戰世盃的工作：「我們為C朗制定定的計劃是讓他踢45至60分鐘，距離下一場比賽還有7天，這就是我們對C朗所做的準備。其實每位球員都有一個個人計劃，紐奴文迪斯的計劃是30分鐘；域天拿是45分鐘；干沙路拉莫斯是30分鐘；祖奧尼維斯是45分鐘，今場最重要是做好個人層面的工作。」

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