世界盃2026│球員、教練都要搜身! 烏茲別克、塞內加爾遇高規格安檢 簡拿華路：好奇怪

美加墨世界盃周四(11日)揭幕，主辦國之一美國提升保安程度迎接這項足球盛事，就連參賽球員和教練都要接受高規格的安檢。從網上的影片所見，烏茲別克大軍近日友賽荷蘭前，全隊成員離開大巴立即要搜身，裝備亦要全部打開檢查，其教練、前金球獎得主簡拿華路高呼奇怪；而塞內加爾抵達美國時，亦像罪犯般逐位搜身。

簡拿華路對高規格安檢感不滿。路透社

簡拿華路被搜身感錯愕

首次參加世界盃決賽周的烏茲別克，周一於紐約閉門友賽荷蘭。當烏茲別克大軍乘坐大巴抵達球場時，按慣例球員和教練團會攜帶自己的私人物品直入球場，可是兩位身穿保安服裝的人員上前攔截，要求搜身和檢查隨身物品，率先下車的前金球獎得主、烏軍教練簡拿華路對此感到愕然，但仍舉起雙手配合，再打開背囊檢查，隨後的教練團隊成員、球員們亦要搜身檢查，從影片所見多個裝有球員裝備的大袋都放在地上打開。

😳🐕REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS



Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

烏茲別克前鋒：從未遇過!

影片沒有交代對手荷蘭是否遇上同樣的高規格安檢，但簡拿華路對此不滿道：「他們告訴我這是規定，但最終接受檢查只有我們。這真的非常奇怪，但為甚麼要這樣，應該去問他們。」該隊前鋒舒基夫亦表示：「我完全不明白發生了甚麼事，這是我第一次遇到。我從來未見過到達球場後，整個行李都要被檢查。當然如果在美國是正常情況，就沒有問題。」

塞內加爾球員落機被搜身

而另一條影片亦顯示，非洲球隊塞內加爾遇到同樣的高規格安檢。塞軍於周日(7日)抵達美國，球員們離開機倉行落停機坪時，逐一排隊搜行，行李都要被全面檢查，片中見到效力華歷簡奴的中場柏夫施斯先坐在有靠背的摺凳上檢查行季，之後企起身舉起雙手搜身，有網民矢言代表國家隊參加世界盃是光榮，但最終被當是罪犯看待。