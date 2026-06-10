世界盃2026｜「魔人」化身涼茶佬？夏蘭特狂飆普通話代言王老吉 洗腦神曲笑爆全網（有片）

世界盃開鑼進入最後兩日倒數，各大品牌宣傳戰打到火熱，但點都估唔到，中國知名涼茶品牌王老吉周二竟然拋出個超級震撼彈——宣布有「北歐風暴」、「禁區之王」之稱的挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland），正式成為其國際版品牌WALOVI的全球代言人！這位平時在綠茵場上見神殺神的「魔人」，竟然在社交平台大晒普通話，反差萌極大，加上一支極具「洗腦」效果的搞笑廣告，惹笑程度直逼五粒星！

Erling Haaland just dropped a Walovi ad in China—and netizens say it's too catchy, too funny. When your striker doubles as a meme lord. pic.twitter.com/bjbQ5wyyjD — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 9, 2026

鐵漢也怕熱氣？「魔人」字正腔圓嗌口號

早在6月8日，這位挪威巨星已在個人Instagram帳號無預警發布短片，公布自己「賣涼茶」的新身分。片中，夏蘭特收起球場上的殺氣，以普通話字正腔圓地喊出品牌經典口號「怕上火，喝王老吉」。看著一個身高近兩米的北歐猛漢叫人飲涼茶降火，畫面極具衝擊力，短片一出隨即震驚歐美傳媒，網民紛紛表示「睇到眼凸」，發布短短19小時內，IG點讚數已輕鬆衝破6萬大關。

「哈哈哈哈」蘭特！打氣歌變魔性神曲

驚喜一浪接一浪，6月9日夏蘭特再於官方微博「加碼」派福利，上載一段改編自其球迷專屬打氣歌《Haaland Song》的廣告片。夏蘭特的大陸譯名為「哈蘭德」，品牌盡顯幽默本色，巧妙地將「Haaland」的發音與中文「哈哈哈哈」完美結合，打造出這首魔性洗腦神曲。片中夏蘭特食燒烤時更誇張到「噴火」，配合他極度投入的搞笑表情，瞬間引爆網絡熱話。

網民笑到標眼水：佢知唔知咩叫「上火」？

是次廣告精準捕捉了球迷睇波容易「熱氣」的痛點，將夏蘭特的高強度競技畫面，與球迷捱夜睇波、夏日聚會食串燒的油膩燥熱完美融合，成功將「降火」概念推向國際。

對於神鋒突然化身「涼茶代言人」，不少網民坦言初看消息時還以為自己眼花，直呼「以為係AI惡搞片」；亦有大批網民錯重點，打趣留言笑問：「夏蘭特究竟知唔知『上火』即係咩意思？」、「飲完係咪可以場場入波？」。更多網民看完廣告片後紛紛投降，表示「笑到標眼水」、「笑到肚痛」，大讚這波宣傳絕對是世界盃前夕最歡樂的小插曲。