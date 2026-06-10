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世界盃2026｜祖達遺孀寫信予羅拔臣 「感謝你帶着他的夢想征戰」

足球世界
更新時間：05:15 2026-06-10 HKT
發佈時間：05:15 2026-06-10 HKT

安德魯羅拔臣與車禍離世的迪亞高祖達，在利物浦時除了是隊友，更是帶着共同夢想的戰友。祖達遺孀在世界盃前寫信給羅拔臣，提及兩人真摯的友誼之餘，為羅拔臣征戰世界盃送上祝福。

祖達去年7月在協助葡萄牙取得世界盃決賽周入場券後，在一場車禍中離世，終年28歲。他雖為葡萄牙上陣49次，卻從未參與世界盃；2022年那一屆因傷錯過比賽。羅拔臣在去年11月為蘇格蘭取得世界盃資格後曾說：「今夜，我的好友祖達在我腦海中一直揮之不去。我們談了很多關於世界盃的事，因為他錯過了葡萄牙上一屆，而我也錯過了。我知道他今天在天上對我微笑。」

羅拔臣帶着祖達的夢想征世界盃。法新社
羅拔臣帶着祖達的夢想征世界盃。法新社
羅拔臣帶領蘇格蘭征世界盃。路透社
羅拔臣帶領蘇格蘭征世界盃。路透社

羅拔臣將帶領蘇格蘭力爭世界盃，他接FIFA訪問時，接過一封由佐達遺孀卡度素寫給他的信，信中說：「迪亞高常常提到你，提到你們建立的友誼、並肩作戰的日子、那些挑戰、歡笑、關於足球以及夢想的對話。世界盃是其中一個夢想，一個你們懷抱着、以同樣的熱情相互扶持，並肩培育的夢想。」

「感謝你沒有忘記他」

卡度素特別提及羅拔臣當天那段感言：「當我聽到你的話，得知在蘇格蘭取得世界盃資格那天，在漫長的等待後，你心中的感受，我意識到迪亞高從未離開過球場。藉着達成那個時刻、為自己爭取到世界盃席位，你不會是獨自前行。你同時帶着他的夢想而去。當你踏上球場，我知道走出去的不只是你，迪亞高將與你同在，在你的思念中、在你的步伐中、在你的心中。所以今天，我想感謝你。感謝你沒有忘記他，感謝你帶著他同行，感謝你將失去的痛苦化為力量，化為如此美好的事情。」

羅拔臣在鏡頭前朗讀這封信，並感謝卡度素，表示這封信將伴隨他「很長很長一段時間」。世界盃將於6月11日幕，蘇格蘭自1998年後首次參與世界盃，將在C組先後鬥海地、摩洛哥和巴西。

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