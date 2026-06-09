港足｜港隊0:2不敵柬埔寨 相隔55年再次吞敗

港隊周二作客金邊奧林匹克體育場國際友誼賽鬥柬鋪寨，但最終港隊以0:2不敵柬埔寨，繼1971年的亞洲盃外圍賽不敵後，55年後首次告負。

港隊在去年11月亦曾在主場和柬埔寨進行友賽，當時仍是由韋斯活領軍，最終被對手以1:1逼和，如今港隊換帥盧比度領軍上演復仇戰，但上半場有主場之利的柬埔寨較為佔優，16分鐘尼爾圖推順後禁區頂勁射，但被龐焯熙撲到中柱彈出，20分鐘再有小川雄大遠射，好在有勞烈斯頂出，之後港隊雖有攻勢但都未有造成太大威脅，到補時階段柬埔寨傳中，勞烈斯攔截後但解圍不遠，皮球落到禁區頂的小川雄大腳下隨即勁射破網，助柬埔寨以1:0返回更衣室。

但易邊後港隊再傳惡耗，僅過5分鐘柬埔寨再有機會，古列巴利把握港隊傳球失誤快攻，橫傳後上的卓安非亞燙射入網打成2:0，67分鐘柬鋪寨再把握港隊失誤快攻，金索裕起腳但被龐焯熙攔出，門前的尼爾圖補射好在孫銘謙及時護空門，到72分鐘港隊有大機會趙聡悟邊路推進傳中，但後上的孫銘謙撞射高出，港隊其後有不少攻勢但未能轉化為入球，最終以0:2不敵柬埔寨，是繼在1971年亞盃外以1:2不敵後，55年後再次不敵柬埔寨。

趙聡悟賽後表示很遺憾未能創造入球並被柬埔寨掌握節奏，他亦指：「球隊今日未能表現到最好，有很多東西仍然可以進步，希望之後可以回復狀態和保持好團隊氛圍在未來踢得更好。」趙聡悟也表示很感謝球迷遠道以來支持球隊。