世界盃2026│麥巴比與贊助商約滿後想自立門戶 仿傚米高佐敦創立個人品牌

法國隊長基利安麥巴比(Kylian Mbappe)準備世界盃的同時，亦努力在商業領域尋找新路向。此子與運動品牌Nike的合約在下月尾屆滿，消息指他無意續約，想自立門戶，仿傚籃球之神米高佐敦般創立屬於自己的獨立分支品牌，意向與一間非傳統的體育裝備企業合作，希望像佐敦個人系列「Air Jordon」那樣紅遍全球。

麥巴比與Nike合約下月屆滿

著名足球評述員巴斯爾近日出席英國體育頻道talkSPORT的《Trans Euro Express》節目中，詳細談及了麥巴比的未來商業發展路向和計劃。巴斯爾表示8歲開始就與Nike合作的麥巴比，今夏與該美國品牌約滿後，不想再僅僅成為某品牌的代言人，而是走一條與傳統代言模式完全不同的道路，嘗試創建屬於自己的獨立個人品牌。

想仿傚米高佐敦創立個人品牌

巴斯爾透露Nike認為與麥巴比繼續合作的可能性大約只有5成，以合作了19年的夥伴而言這機率並不樂觀，證明這名法國國腳的意向。他表示：「以我收集到的訊息，麥巴比團隊正與一間目前並無生產球靴的品牌接觸，但實際是那一個服裝品牌，我就不知道。我知道他們在數年前已希望像米高佐敦般，創立個人品牌。」

正與一間非傳統品牌洽談

籃球之神米高佐敦與Nike合作，創立個人品牌「Air Jordon」，成為全球著名的籃球和服裝品牌。知情人士指麥巴比亦希望衝出足球領域，打入全球的國際市場，與某大品牌合作創建屬於自己的獨立分支品牌，擴大自己的商業領域。