世界盃2026│非洲最佳球證奧馬艾坦被美國拒入境 國際足協拒絕介入

美加墨世界盃周四拉開戰幔，各支參賽球隊、球證等陸續抵達北美，但索馬里籍球證奧馬艾坦（Omar Abdulkadir Artan）近日從土耳其飛抵美國時，被美國拒絕入境，國際足協隨後證實事件。艾坦被非洲足協選為2025年最佳球證，曾執法非洲區多項高級別賽事，本身持有外交護照和合法的美國簽證，可是被拒入境，國際亦拒絕介入。

非洲最佳球證奧馬艾坦被美國拒入境，國際足協拒絕介入。法新社

奧馬艾坦被非洲足協選為25年最佳球證

34歲的奧馬艾坦是今屆世界盃52位球證之一，被喻為非洲最頂級的裁判，獲非洲足協選為2025年度最佳球證，近年執法過多項高級別賽事，包括非洲國家盃和非洲國家聯賽等，有望成為首位在決賽周執法的索馬里球證。他在上周六(6日)從土耳其伊斯坦堡飛抵美國邁阿密，持有外交護照和合法的美國入境簽證，但在入境海關例行檢查後被禁止入境，即時遣返無緣世界盃。

國際足協拒絕介入奧馬艾坦被美國拒入境事宜。法新社

國際足協拒介入：不參與主辦國移民程序

美國海關與邊境保護局在聲明指，因「審查方面的顧慮」而拒絕奧馬艾坦入境，國際足協亦確認事件，後者未能參加今屆世界盃。國際足協同時表示不會參與主辦國的移民程序，包括簽證審判，拒絕介入事件。事實上索馬里、阿富汗等國，被美國政府列入旅行禁令名單中。

奧馬艾坦被非洲足協選為25年最佳球證。法新社