世界盃2026│前曼聯隊長堅尼唔想英格蘭奪冠 直言若捧盃會移民澳洲

擁有哈利卡尼、迪格斯賴斯等星將的英格蘭，是今屆美加墨世界盃的焦點球隊之一，不少英國國民都期待球隊時隔60年再次奪冠。然而作為愛爾蘭人的前曼聯隊長堅尼(Roy Keane)，直言自己不想見到英格蘭捧盃，直言如果他們奪冠，自己會移民去澳洲，不會留在國內分享喜悅。

因做評述仍要支持

英格蘭歷來只曾於1966年在主場捧走世界盃，之後苦等60年都未能再次奪冠，最接近是1990和2018，同樣取得第4名。今屆三獅由杜曹帶領，陣中有哈利卡尼、迪格蘭賴斯和祖迪比寧咸等星將，不少英國國民都期待球隊捧走大力神盃。然而本身是愛爾蘭人的堅尼直言不想看到英軍奪冠：「我真的不想看到英格蘭捧盃。當然，我在電視台參與評述工作，表面上還是希望他們發揮出色，因為英格蘭一路過關，現場氣氛都會更熱烈。但如果他們一直踢到4強、決賽，我心裡就會希望球隊到此為止，盡快出局。」

如英軍奪冠會移民

如果三獅奪冠，英國國內會普天同慶，堅尼直言很難受，會移民離開：「我不會為英格蘭奪冠而開心，我會直接移民去澳洲。」