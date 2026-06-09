世界盃2026│施美安國際賽表現差 加納唔可靠

安東尼施美安是近兩季於英超進步最神速的翼鋒，年初加盟曼城後更上一層樓，為球隊贏下兩個盃賽冠軍。然而這名26歲鋒將於國家隊表現差勁，34次為加納披甲僅入3球，國際賽入球荒更超越1年，今屆美加墨世界盃無力撐起球隊鋒線，加納隨時於分組賽止步。

加納於L組勢難威脅英格蘭和克羅地亞，更隨時無法擊敗巴拿馬，在分組賽提早下馬。美聯社圖片

加納於L組勢難威脅英格蘭和克羅地亞，更隨時無法擊敗巴拿馬，在分組賽提早下馬。美聯社圖片

施美安國際賽表現差 逾1年無入球

26歲的施美安近年火速上位，3年前才首度於英超亮相，上季已為般尼茅夫於英超攻入11球，今季上半季以10個聯賽入球的高效表現，獲曼城賞識收購旗下，之後在聯賽盃和足總盃皆有高光時刻，成功率隊奪冠。此子的身價已飆升至8000萬歐羅，比加納陣中身價第2高的翼鋒法巴胡高出4倍，但他在國家隊的表現未如理想，34次披甲僅入兩球，目前已連續8場國際賽無士哥，對上一個國家隊入球要數到去年3月。

多位鋒將各有問題 加納攻力成疑

在施美安經常隱身下，加納近況未如理想，近6場友賽只得1和5負，期間僅入3球，34歲的鋒線核心兼隊長佐敦阿休已今非昔比，翼鋒法巴胡和伊拿基威廉斯亦越踢越差，球隊攻力疲弱。再者該隊中場大將湯馬士柏迪身陷多項強姦和性侵罪，未能專心領軍出戰，加納於L組勢難威脅英格蘭和克羅地亞，更隨時無法擊敗巴拿馬，在分組賽提早下馬。

加納世界盃L組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

18-06 早上7:00 巴拿馬

23-06 深夜3:00 英格蘭

27-06 深夜5:00 克羅地亞

加納焦點球員

湯馬士柏迪

位置：中場

出生日期：13-06-1993

效力球會：維拉利爾

國際賽上陣/入球：57場/15球

加納中場湯馬士柏迪。路透社

安東尼施美安

位置：翼鋒

出生日期：07-01-2000

效力球會：曼城

國際賽上陣/入球：34場/3球

加納翼鋒安東尼施美安。路透社

佐敦阿休

位置：前鋒

出生日期：11-09-1991

效力球會：李斯特城

國際賽上陣/入球：120場/34球

加納前鋒佐敦阿休。路透社