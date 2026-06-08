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世界盃2026｜民調看好法國隊捧盃 麥巴比膺最受歡迎球星

足球世界
更新時間：18:28 2026-06-08 HKT
發佈時間：18:28 2026-06-08 HKT

美加墨世界盃還有4日將要拉開戰幔，據法國媒體的報導，法國國內對國家隊的期望甚高，近半數的法國民眾深信，法國隊能於今屆賽事成功奪冠。同時陣中星將麥巴比（Kylian Mbappe）被票選為「最受歡迎球員」。

是次民調訪問了1,005名18歲或以上的法國代表性樣本，當中包括429名足球迷。數據顯示，48%受訪者看好法國隊能歷史性第三度捧走大力神盃。至於其他爭標分子，8%受訪者認為西班牙是奪冠大熱，而看好葡萄牙及巴西的則各佔6%。

隨著賽事臨近，法國國內的足球氣氛亦日益濃厚。調查指出，57%的法國人計劃觀看今屆世界盃賽事，比例較2022年卡塔爾世界盃時上升了7個百分點。在球員受歡迎程度方面，陣中三大主力麥巴比、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）及尼高路簡迪（N'Golo Kante）成為最受國民愛戴的法國球星。

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