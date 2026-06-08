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世界盃2026│8位40歲以上老將 41歲C朗未係最老 一人43歲

足球世界
更新時間：18:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-08 HKT

美加墨世界盃周四拉開戰幔，48支參賽球隊已經公布大軍名單，當中有7人年過40歲，連同下周二生日的烏拉圭門將梅斯利拿，總共有8位40歲以上老將。41歲的葡萄牙隊長C朗拿度，是今屆世界盃參賽年齡第2大的球員，最老是蘇格蘭門將奇治哥頓(Craig Gordon)，1982年出生的他以43歲高齡參賽。

奇治哥頓成今屆世界盃最老球員。法新社
奇治哥頓成今屆世界盃最老球員。法新社

奇治哥頓成今屆最老球員

今屆美加墨世界盃的球員名單中，目前有7人年過40歲，1985年2月5日出生的葡萄牙隊長C朗拿度，以41歲126日成為最年老的場區球員。然而這名艾納斯前鋒並非本屆賽事最年老的參賽選手，蘇格蘭門將奇治哥頓以43歲162日成為最老球員，他在1982年12月31日出生，比C朗足足年長2年多。此子近3年僅為蘇格蘭上陣10次，今季替赫斯只出場3次，是蘇軍的3號門將，預計不會有上陣時間。

41歲的葡萄牙隊長C朗拿度，是今屆世界盃參賽年齡第2大的球員。美聯社
41歲的葡萄牙隊長C朗拿度，是今屆世界盃參賽年齡第2大的球員。美聯社

3人85年出生 C朗拿度領銜

第3年老的球員，就是墨西哥門將奧祖亞，他在1985年7月13日出生；另一位同樣於85年出生的球員，還有克羅地亞隊長摩迪歷，他在9月9日生日，比奧祖亞細2個月；而1986年出生並已度過生日的球員，還有3位，分別是波斯尼亞前鋒迪施高、德國門將紐亞、佛得角門將禾仙夏。至於烏拉圭門將梅斯利拿將於下周二度過40歲生日，同樣在世界盃期間踏入40歲。

烏拉圭門將梅斯利拿下周二生日，將會年過40歲參加世界盃。法新社
烏拉圭門將梅斯利拿下周二生日，將會年過40歲參加世界盃。法新社

8人世盃期間年過40歲

日本守將長友佑都同樣是1986年出生，但他到9月12日才生日，世界盃期間未滿40歲。

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