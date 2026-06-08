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友誼賽│艾歷臣心臟起搏器救命 暈倒後迅速恢復意識 自行離開球場

足球世界
更新時間：12:28 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:28 2026-06-08 HKT

丹麥中場基斯甸艾歷臣(Christian Eriksen)周日友賽烏克蘭時突然倒地昏迷，幸好很快恢復意識，並自行離開球場。該隊隊醫保亞臣透露，此子於5年前在歐洲國家盃期間因心臟驟停暈倒後，植入心臟起搏器，今次正好是起搏器作出應有的反應，令他短暫失去意識後很快就恢復，艾歷臣目前況良好，更透過他向隊友們報平安。

隊醫指心臟起搏器發揮作用

今場丹麥主場迎戰烏克蘭，當比賽去到下半場65分鐘主隊領先2:1時，艾歷臣於無球的狀況下突然倒地昏迷，與2021年歐國盃分組賽鬥芬蘭一役心臟驟停的情況相似。幸好他很快就恢復意識，並自行離開球場，丹麥國家隊軍醫保亞臣賽後透露是其心臟起搏器發揮作用：「艾歷臣的情況良好，他自行走離球場。據我所見，起搏器作出了應有的反應。他短暫失去意識，但很快便恢復，我們很快與他取得聯繫。他將在醫院接受進一步檢查，以確定事件的起因。我們與他及醫院的醫生將繼續保持聯繫。」

艾歷臣透過隊醫向隊友報平安

保亞臣還指艾歷臣透過他向所有球員送上問候，並報平安告知他們自己情況不俗。艾歷臣再次暈倒後，他現時效力的球會禾夫斯堡，以及前球會熱刺及曼聯都向他送上祝福，希望他早日康復。

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