世界盃2026│曼聯準新援艾達臣獲巴西補選 近距離向卡斯米路學習

巴西足總周日宣布，右閘韋斯利雲尼素斯(Wesley)因傷退出巴西國家隊大軍，並補選效力阿特蘭大的中場艾達臣荷西(Ederson Jose)，後者將於周一前往美國與球隊會合，備戰美加墨世界盃，此舉意味這名曼聯準新援可以近距離向今夏離開紅魔的卡斯米路學習。

韋斯利退隊 補選艾達臣

可勝任左右閘的韋斯利雲尼素斯，在周六友賽2:1擊敗埃及時受傷，正選出場僅17分鐘就退下火線，賽後經磁力共振檢查後證實是左腳大腿內收肌拉傷，未能出戰美加墨世界盃。該國足總隨即宣布這名22歲羅馬守將退隊，並補選阿特蘭大中場艾達臣荷西入選。此子接獲國家隊的通知時，正在巴西家鄉出席前隊友的婚禮，教練團隊希望他乘搭最早的航班前往美國與大軍會合，預計周一報到。此子於社交媒體自豪道：「上帝的計劃總是比我更偉大。很榮幸成為世界上最偉大的團隊的一員。」

艾達臣荷西獲補選後，隨即在社交媒體上載自己穿起巴西球衣的照片。艾達臣荷西IG截圖

艾達臣荷西獲補選後，隨即在社交媒體上載自己穿起巴西球衣的照片。艾達臣荷西IG截圖

艾達臣荷西於家鄉出席前隊友的婚禮時，獲通知補選的消息。網上圖片

近距離向卡斯米路請教紅魔經

值得一提，26歲的艾達臣快將加盟曼聯，如今入選巴西國家隊出戰世界盃，就可以近距離向剛約滿離開紅魔的卡斯米路學習。此外巴西教練安察洛堤以中場補選右閘，亦令人感到意外，巴西《ESPN》透露原來安帥在上周友賽大勝巴拿馬時，已發現球隊中場攻守失衡，一直想解決問題，但因為已公布了大軍名單而未能更改。如今在韋斯利受傷，而沒有合適的閘位球員替代下，安察洛堤順勢補選艾達臣，解決中場問題，後者身體強壯、體力驚人和跑動範圍大的特點，正好是般奴古馬雷斯的最佳輪換人選。