西甲│佩雷斯勝出皇馬主席大選 摩連奴將回歸執教 目標奪歐聯補遺憾

皇家馬德里主席選舉周日完成，佩雷斯擊敗列基美成功連任，將會繼續帶領銀河艦隊。佩雷斯勝出大選後，即場宣布曾執教球會3年的葡萄牙名帥摩連奴將會回歸，後者亦拍片確認消息，據報後者將會簽約2年，如果期內贏得西甲錦標就會自動續約1年，他今次重返皇馬的目標就是彌補2010至13年任教時未能贏得歐聯的遺憾，摘下大耳朵盃。

佩雷斯得票率為65%

皇馬主席選舉在剛周末舉行，周日公布結果，自2009年起一直出任主席的佩雷斯，獲得21741張選票，得票率為65%，力壓獲11814張選票的列基美成功連任。79歲的佩雷斯勝出大選後，隨即挖苦列基美，矢言不知道後者是誰，同時兌現承諾，即場宣布摩連奴回歸執教：「我們擁有世界上最優秀的球員，我們也為世界上最優秀的教練之一，摩連奴的回歸感到自豪。」狂人亦早已拍攝視頻確認回巢執教的消息：「是的。當然(回歸)。」

即場宣布摩連奴回歸執教

佩雷斯的團隊早已和葡超賓菲加達成協議，將會支付1500萬歐羅作為補償撬走摩連奴，預計雙方在周一會簽約作實，銀河艦隊隨即向外公布。西班牙《阿斯報》透露，摩連奴將與皇馬簽約2年，如果期內領軍贏得西甲錦標，就會自動續約1年。而消息人士指，狂人之所以接受挑戰重返皇馬，就是想彌補2010至13年間未能奪取歐聯冠軍的遺憾。當年他率隊贏得西甲、西班牙盃和西班牙超級盃，但連續3年於歐聯4強止步，他一直希望為球隊贏得大耳朵盃。

狂人想彌補歐聯遺憾

同時佩主席向來十分欣賞摩帥，認為當年正是他打下基礎，球隊才能在隨後的11年6次贏得歐聯。