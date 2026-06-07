世界盃2026｜英格蘭熱身賽小勝杜曹唔收貨 狠批三獅軍無章法踢「自由式」

英格蘭在首場世界盃熱身賽以1:0小勝新西蘭，主教練杜曹（Thomas Tuchel）在賽後記者會上大發雷霆，不僅公開批評上半場正選陣容的表現如同踢「自由式（Freestyle）」，拋棄了過去數天的戰術訓練，他又批評坦帕灣雷蒙詹姆斯體育場臨時鋪設的草地質素極差，嚴重阻礙了球隊的發揮。

英格蘭熱身賽小勝杜曹唔收貨。法新社

怒轟上半場形同「放羊」 杜曹：踢得太隨意



英軍雖然憑藉隊長哈利卡尼的頭槌一箭定江山，但杜曹對球隊上半場45分鐘的表現顯然極不滿意：「我只能說還OK，但絕對不是超級開心。上半場我們經常失落了防守和進攻位置，場上出現了太多『自由式』的踢法。」

當被記者追問何謂「自由式」時，杜曹直言球員擅自更改了戰術部署：「球員在場上互換位置的時間太長了。換位本身沒有問題，但你必須盡快回到自己的防守或進攻崗位，這樣大家才知道如何發動攻勢，球隊才能更輕易地提速。此外，我們上半場傳中太多、長傳太多，甚至出現了許多不尋常的遠射，這根本不是我們過去四天在訓練中所練的東西。」

杜曹狠批三獅軍無章法踢「自由式」。路透社

炮轟「插即用」草地凹凸不平 幸無球員受傷



除了不滿球員表現，杜曹亦將矛頭直指球場草地。該球場在僅僅一周前才緊急鋪設了最新的「隨插隨用」草皮。雖然陣中沒有球員受傷，但杜曹依然對草地質素感到憤怒：「這塊草地非常難踢。雖然沒有球員受傷，但場地凹凸不平。當我們掌控了大部分控球權、需要快速運球時，這樣的草地根本無法提供任何幫助。我知道在海外進行季前巡迴賽時經常會遇到這種情況，草皮太新、根本未完全生長好，令地面不平整。」