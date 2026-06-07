世界盃｜英格蘭小勝新西蘭杜曹大肆試兵 羅渣士正選壓貝寧咸掀「10號位」之爭

英格蘭周日在佛羅里達州坦帕灣展開首場熱身賽，面對實力有差距的新西蘭，三獅軍憑藉隊長哈利卡尼（Harry Kane）在上半場末段頭槌建功小勝1:0，順利敲響熱身賽勝鼓。主帥杜曹（Thomas Tuchel）在今場賽事大膽試兵，半場一口氣更換全隊11人，其中阿士東維拉新星摩根羅渣士（Morgan Rogers）力壓祖迪比寧咸（Jude Bellingham）正選披甲，更預示著三獅軍團「10號位」之爭正式進入白熱化。

阿士東維拉摩根羅渣士力壓祖迪比寧咸正選披甲。法新社

卡尼建功無傷無痛 軒達臣復出表現搶鏡



今場最令英格蘭球迷鼓舞的消息，莫過於神鋒哈利卡尼不僅正選上陣，取得其國家隊生涯第113頂?帽，更頂入個人第79個國家隊入球。最重要是，這位不可或缺的首席射手在半場被換下前，身體無傷無痛，令英軍上下鬆一口氣。除了卡尼保持火熱狀態外，此前入選飽受部分球迷質疑的老將佐敦軒達臣（Jordan Henderson），今仗用表現回擊了批評。這位防守中場在上半場掌控節奏，多次送出致命傳送，堪稱半場最佳球員。

阿士東維拉摩根羅渣士力壓祖迪比寧咸正選披甲。路透社

羅渣士獲杜曹偏愛 貝寧咸正選位置危？



至於最具話題性的依然是杜曹的排陣，維拉前鋒摩根羅渣士今仗擔任正選「10號位」支援卡尼，這意味著他在與皇馬球星比寧咸的防線核心競爭中暫時佔得先機。

雖然比寧咸在下半場後備上陣後立即戴上隊長臂章，並展現出高人一等的頂級風範，包括多次送出精妙傳送，令球隊攻勢更具威脅，但杜曹在熱身賽中首選羅渣士的決定，證明這位新星在杜曹心目中已稍稍領先。在6月17日首戰對陣克羅地亞前，如何平衡兩位頂級中場，將是杜曹最幸福的煩惱。



半場換足11人 杜曹：旨在適應高溫與節奏



下半場，杜曹兌現了熱身賽試兵的承諾，一口氣撤換了上半場的11位球員，換入比寧咸、艾雲東尼（Ivan Toney）、安東尼哥頓（Anthony Gordon），以及迎來國家隊首秀的小將安古莫夏（Rio Ngumoha）等人。雖然下半場未能擴大比數，但對於旨在適應高溫和調整狀態的英格蘭而言，這場勝仗已達到了練兵目的。