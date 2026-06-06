Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇馬主席選戰直路衝刺！列基美再出絕招：「當選即邀高普出山掌帥印！」

足球世界
更新時間：16:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-06 HKT

皇家馬德里主席選舉將於本周日舉行，選戰已進入白熱化階段。為了挑戰現年79歲的現任主席佩雷斯（Florentino Perez），年僅37歲的候選人列基美（Enrique Riquelme）繼早前高舉夏蘭特球衣狂言收購後，今日再出新招，公開承諾若成功當選將力邀前利物浦名帥高普（Jurgen Klopp）重返教練席，接掌皇馬帥印，誓要與佩雷斯的「摩連奴牌」抗衡到底。

無懼高普拒復出 承諾派魯爾親自游說

58歲的高普在2024年夏天離開利物浦後，曾堅稱短期內無意重返教練席，並於2025年1月出任紅牛集團的全球足球主管。儘管如此，列基美依然將高普視為頭號目標：「我們正在談論當今最出色的教練之一，他是一位能為皇馬帶回競爭強度、專業精神和更衣室團結的領袖。我們知道他拒絕了許多報價，但皇馬的挑戰是與眾不同的，因為世上只有一個皇家馬德里。」
列基美進一步透露，如果周日順利當選，他屬意的體育總監、皇馬傳奇名宿魯爾（Raul）將會在下周一立即聯絡高普：「魯爾會親自向他傳達我們的體育企劃，以及我們渴望他帶領皇馬邁向新時代的決心。」

佩雷斯推「摩佬」回歸 擬擲1.5億歐羅簽巨星

面對列基美的步步進逼，被視為奪冠大熱的現任主席佩雷斯亦不甘示弱。佩雷斯早已敲定葡萄牙名帥摩連奴（Jose Mourinho）「二進宮」，其競選團隊日前更在社交平台發布了一段摩連奴說出「是的」的影片，等同半官方宣布。據悉，摩連奴的新合約將簽至2028年。
此外，佩雷斯更承諾會為摩連奴帶來一名身價高達1.5億歐羅（約13億港元）的超級巨星。據西班牙媒體報道，拜仁慕尼黑的奧利斯（Michael Olise），以及協助巴黎聖日耳門連奪兩屆歐聯的雙星祖奧尼維斯（Joao Neves）與域天拿（Vitinha），均是這筆「銀河艦隊」重磅交易的候選人。

「夏蘭特承諾」辣㷫曼城 隨時惹官非

選戰花招百出，但列基美早前在電視節目上舉起印有曼城神鋒夏蘭特（Erling Haaland）名字的皇馬球衣一幕，卻隨時為他惹來麻煩。曼城方面對此感到震怒，會方發言人直斥相關傳聞毫無根據：「這是不可能發生的事，也沒有任何合約條款容許此事發生。我們正考慮就有人在這種情況下使用我們球員的肖像權，採取法律行動。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
22小時前
海南一名醫生擅替血癌病人拔牙致死。iStock示意圖
血癌病人未簽同意書 海南實習醫生擅替剝牙致流血不止身亡
即時中國
6小時前
Save Lily｜Danny父母在入境處總部成功辦領出世紙 非常父：市民唔駛擔心有拐帶問題
02:13
Save Lily｜Danny父母在入境處總部成功辦領出世紙 非常父：市民唔駛擔心有拐帶問題
突發
3小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
2026-06-05 17:30 HKT
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
2026-06-05 15:55 HKT
青衣長發邨換升降機鋼門 7旬翁偷走新門入屋切割 鋸聲大作保安揭發
青衣長發邨換升降機鋼門 7旬翁偷走新門入屋切割 鋸聲大作保安揭發
突發
7小時前
77歲于洋自揭心血管閉塞險死盆骨現骨枯 豪言「花光積蓄拒留下一代」兩子真實反應曝光
77歲于洋自揭心血管閉塞險死盆骨現骨枯 豪言「花光積蓄拒留下一代」兩子真實反應曝光
影視圈
3小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
2026-06-05 07:45 HKT
張家輝追關詠荷全靠一男星慫恿  被爆追求細節：我唔敢開口點算  首揭女兒想當作家遭母阻止
張家輝追關詠荷全靠一男星慫恿  被爆追求細節：我唔敢開口點算  首揭女兒想當作家遭母阻止
影視圈
8小時前
01:05
尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕
突發
13小時前