西甲｜皇馬主席選戰直路衝刺！列基美再出絕招：「當選即邀高普出山掌帥印！」

皇家馬德里主席選舉將於本周日舉行，選戰已進入白熱化階段。為了挑戰現年79歲的現任主席佩雷斯（Florentino Perez），年僅37歲的候選人列基美（Enrique Riquelme）繼早前高舉夏蘭特球衣狂言收購後，今日再出新招，公開承諾若成功當選將力邀前利物浦名帥高普（Jurgen Klopp）重返教練席，接掌皇馬帥印，誓要與佩雷斯的「摩連奴牌」抗衡到底。

無懼高普拒復出 承諾派魯爾親自游說

58歲的高普在2024年夏天離開利物浦後，曾堅稱短期內無意重返教練席，並於2025年1月出任紅牛集團的全球足球主管。儘管如此，列基美依然將高普視為頭號目標：「我們正在談論當今最出色的教練之一，他是一位能為皇馬帶回競爭強度、專業精神和更衣室團結的領袖。我們知道他拒絕了許多報價，但皇馬的挑戰是與眾不同的，因為世上只有一個皇家馬德里。」

列基美進一步透露，如果周日順利當選，他屬意的體育總監、皇馬傳奇名宿魯爾（Raul）將會在下周一立即聯絡高普：「魯爾會親自向他傳達我們的體育企劃，以及我們渴望他帶領皇馬邁向新時代的決心。」

佩雷斯推「摩佬」回歸 擬擲1.5億歐羅簽巨星

面對列基美的步步進逼，被視為奪冠大熱的現任主席佩雷斯亦不甘示弱。佩雷斯早已敲定葡萄牙名帥摩連奴（Jose Mourinho）「二進宮」，其競選團隊日前更在社交平台發布了一段摩連奴說出「是的」的影片，等同半官方宣布。據悉，摩連奴的新合約將簽至2028年。

此外，佩雷斯更承諾會為摩連奴帶來一名身價高達1.5億歐羅（約13億港元）的超級巨星。據西班牙媒體報道，拜仁慕尼黑的奧利斯（Michael Olise），以及協助巴黎聖日耳門連奪兩屆歐聯的雙星祖奧尼維斯（Joao Neves）與域天拿（Vitinha），均是這筆「銀河艦隊」重磅交易的候選人。

「夏蘭特承諾」辣㷫曼城 隨時惹官非

選戰花招百出，但列基美早前在電視節目上舉起印有曼城神鋒夏蘭特（Erling Haaland）名字的皇馬球衣一幕，卻隨時為他惹來麻煩。曼城方面對此感到震怒，會方發言人直斥相關傳聞毫無根據：「這是不可能發生的事，也沒有任何合約條款容許此事發生。我們正考慮就有人在這種情況下使用我們球員的肖像權，採取法律行動。」