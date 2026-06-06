世界盃2026｜猜波台主持人球衣哲學 世盃作客波衫別具心思

猜波台主持Gary與馬高球齡超過三十年，歷經多屆世界盃，也親眼見證了球衣設計的巨變。在他們的節目中，你看不到西裝革履的傳統專業形象，取而代之的是色彩鮮明、充滿個性的球衣。Gary笑言：「我們台的風格向來不走正統路線，正如你不會穿西裝去見朋友一樣。」

過去，球衣總被貼上「不正式」、「求其」、「麻甩」甚至「宅男專屬」的標籤。但Gary指出，近年這股風向已徹底扭轉：「球衣是這兩年才正式引領潮流，連各大潮牌都相繼推出類似設計。以前穿波衫被當成『毒男』，現在絕對不是了。如果今天你還這樣想，只會被笑與時代脫節。」

主場守經典 作客玩創意

每逢愛隊勝出，不少球迷都喜歡穿上主場球衣「耀武揚威」。但被問到主場球衣是否必然比作客受歡迎時，Gary果斷搖頭：「絕對不是！很多時候作客球衣更驚艷。主場設計多年來往往受傳統和規範限制，相反，作客球衣反而給予設計師更大的創作空間。」

Marco亦補充，主客場球衣各自承載著不同的功能與美學：「如果是進場觀賽，主場球衣負責營造歸屬感，就像阿根廷那經典的藍白直間，讓你一眼『認出自己人』。但如果論設計的突破，作客球衣的發揮空間無疑大得多。」

主持私心推介今屆作客之最

談到今屆世界盃的作客球衣，兩人皆讚不絕口。Gary的首選是日本隊：「奶白色底色，配上不規則的彩色點點與虛線，這種設計在球場上非常罕見，配色搶眼奪目。」另一款讓他亮眼的是比利時：「它的作客球衣帶有彩虹漸變效果，相比起他們標誌性的『歐洲紅魔』主場，這件徹底顛覆了固有印象，極具心思。」

馬高則從實用與文化角度出發，首推阿根廷作客：「深色底色本身就顯瘦，這對我們身型略帶微胖的人來說太重要了！它的花紋突出，整體搭配起來非常好看，穿出街極具線條感。」

此外，馬高還特別點名了一款非傳統的日本「Bring Back」復刻球衣：「它揉合了強烈的日本文化，無論質料、設計還是剪裁，明眼人一睇就知道它不完全是一件傳統落場版球衣。但作為一件湊世界盃熱鬧的時尚單品，它走了一條截然不同的路線。你可以說它標新立異，但它確實為球迷提供了另一種穿搭可能。」

從主場的經典規範，到作客的創意爆發。今屆世界盃，主流焦點或許仍在勝負，但看台與街頭上那場關於「作客球衣」的時尚逆襲，同樣精彩。