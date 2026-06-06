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世界盃2026｜猜波台 「真性情」打動球迷 衝破地域界限越洋睇波

足球世界
更新時間：09:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-06 HKT

出發往英國支持愛隊修咸頓前一周，Gary在網上發了一張「武林帖」：「有冇人想一齊喺倫敦睇足總盃決賽？」

他當時心裡其實沒底。畢竟在異國他鄉，生活節奏緊湊，誰會為了幾句網上的聲音而奔波百里？然而，當他抵達倫敦西部的一間酒吧時，眼前的一幕讓他徹底愣住了。

現場坐著七位居英港人球迷。他們並非剛好在附近，而是從英國各個角落趕來，有人甚至專程從諾定咸南下，為了趕上這場聚會，得提前一晚在倫敦訂酒店，翌晨再趕車到集合點。當大家坐下來，自我介紹的第一句話是平日在YouTube留言板上的ID：「我係網上邊個邊個。」

Gary回想當時內心滿是感激：「原本期望不大，但他們真的來了。那一刻，大家就像相識已久的老朋友終於見面。」

寧要真心朋友  不要滑頭讚美

這種一見如故的「錯覺」並非偶然，而是源於頻道對「真實感」的堅持。與傳統電視台追求的「中立」不同，猜波台最大的賣點是「真性情」。主持人無需隱藏立場，甚至可以流露對某些球員的偏好或偏見。

但這種「主觀」背後，Gary有一條不容逾越的底線：「首先唔好以人身攻擊為前提。雖然會有偏好，但盡量唔好令人有Bad Feeling。」主持馬高則看得更透徹。他形容，這種「容許喜惡」的文化，正是頻道的靈魂所在。

在馬高眼中，這與做人的道理一樣：「最滑頭的做法係咩？個個都讚咪得囉，咁樣你咪冇敵人囉？但係你唔會有真心朋友。我們更傾向在激動時流露真性情，唯有真實，才能建立連結。」

直播間裡的足球派對

在充滿戾氣的網絡世界中，猜波台卻開拓出一片溫潤的土壤。Gary笑言，觀眾的幽默感極高，直播間不時演變成一場大型互助（或互串）現場。主持與觀眾之間形成了一種默契，這種文化在線下聚會中更為顯著。

「大家唔會因為立場唔同而惡言相向。」馬高觀察到，「你會見到觀眾不斷取笑主持，但那是很善意的，就像老朋友聚頭互相『抽水』一樣。」

這種互動甚至被制度化成了節目環節——例如充滿諷刺幽默的「講膠所」，公開處刑預測錯誤的主持與嘉賓。這種將專業知識與娛樂化公審結合的模式，正正呼應了現代觀眾的需求：他們不再滿足於單向的訊息接收，而是渴望參與進這場充滿溫度、有血有肉的足球派對。

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