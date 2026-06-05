世界盃2026｜運動品牌Nike壓錯注 落選英軍彭馬成世盃宣傳片唯一三獅代表

由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦的世界盃決賽周將於下周四揭幕，各大運動品牌近日紛紛推出重頭宣傳片造勢，然而 Nike 最新發布的群星宣傳片卻出現了尷尬一幕，片中唯一代表英格蘭出鏡的球星，竟是落選三獅大軍名單的車路士攻擊中場高爾彭馬（Cole Palmer）。這無疑讓花費巨資拍攝該片段的贊助商大跌眼鏡，可謂「壓錯注」。

NBA球星勒邦占士有份參演

這部名為「Rip the Script」（撕毀劇本）的6分鐘短片星光熠熠，除了邀請了基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）、艾寧夏蘭特（Erling Haaland）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）及雲迪積克（Virgil van Dijk）等頂級球星參與外，更跨界找來了NBA巨星勒邦占士（LeBron James）、名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、說唱歌手 Travis Scott，以及重演喜劇角色「Ted Lasso」的影星積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）客串。

彭馬與 Rapper 玩「冰凍」招牌動作

影片講述球星們拒絕跟隨導演的劇本，決定在各種瘋狂場景中自由發揮。其中，彭馬獲安排與英國人氣饒舌歌手 Central Cee 在一片冰天雪地的場景中亮相，巧妙地呼應了他招牌的「Cold Palmer」（冰冷彭馬）慶祝動作。然而尷尬的是，這位在片中佔有重要戲份的24歲球星，早前卻與哈利馬古尼（Harry Maguire）及菲爾科頓（Phil Foden）等名將一同被英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel）摒棄於26人大軍名單之外，令他成為宣傳片中唯一一位無緣今屆世界盃的「國家隊代表」。