西甲｜皇馬主席選舉戰火升溫 候選人列基美豪言：當選即簽曼城神鋒夏蘭特

皇家馬德里主席選舉將於本周日舉行，選戰正進入白熱化階段。現年79歲的現任主席佩雷斯（Florentino Perez）迎來了近五屆選舉以來的首次挑戰——37歲的能源企業家列基美（Enrique Riquelme）。為了爭奪這支西甲班霸的掌舵權，兩人紛紛開出極具噱頭的競選承諾，其中列基美更拋出震撼彈，揚言一旦當選，將會把曼城神鋒夏蘭特（Erling Haaland）帶到班拿貝球場。

能源企業家列基美揚言一旦當選，將會把曼城神鋒夏蘭特帶到班拿貝球場。路透社

列基美標榜「夏蘭特+洛迪」星級收購



相較於佩雷斯，年輕42歲的列基美主打「向前看」的改革旗號。他在電視競選活動中大打心理戰，甚至直接舉起印有夏蘭特名字的皇馬球衣，雄心勃勃地向會員承諾，當選後將簽下這位曼城當家前鋒，同時也會把另一位曼城中場核心、西班牙國腳洛迪靴蘭迪斯（Rodri Hernandez ）收歸旗下。

能源企業家列基美揚言一旦當選，將會把曼城神鋒夏蘭特帶到班拿貝球場。法新社

在主帥及管理層人選方面，列基美明確拒絕走回頭路：「如果我贏得選舉，我會為皇馬帶來一位超級星級主帥，一位大家能想像到最頂級的主帥。摩連奴（Jose Mourinho）不會是我們的教練，我們會請來所有皇馬球迷真正渴望的人選。」此外，他亦承諾會任命皇馬傳奇前鋒魯爾（Raul）出任球會體育總監。

列基美標榜「夏蘭特+洛迪」星級收購。路透社

佩雷斯打「情意結」 擬擲千萬鎊邀摩連奴「二進宮」



面對年輕對手的步步進逼，自2009年起掌管皇馬的佩雷斯則選擇大打「情意結」。據悉，佩雷斯正積極推動曾於2010至2013年執教球隊的葡萄牙名帥摩連奴「二進宮」。皇馬官方競選社交平台日前更發布了一段寫有「還有很多歷史要創造」的影片，摩連奴在片中亮相並以西班牙語說出「是的」，猶如半公開的官宣。



據葡萄牙媒體報導，摩連奴若要離開目前執教的賓菲加，皇馬需支付高達1,200萬鎊(約1.2億港元)的解約金，新合約預計簽至2028年。在球員收購方面，佩雷斯預告將於周四公布首宗「重磅交易」，據悉約滿離開利物浦的中堅干拿迪（Ibrahima Konate）及荷蘭右閘杜費斯（Denzel Dumfries）即將免費加盟。