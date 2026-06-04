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世界盃2026｜無緣披甲征戰美加墨世界盃 馬古尼轉戰「咪箱」客串評述

足球世界
更新時間：15:27 2026-06-04 HKT
發佈時間：15:27 2026-06-04 HKT

曼聯中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）雖然未能入選由領隊杜曹（Thomas Tuchel）點兵的英格蘭世界盃26人大軍名單，但他依然會以另一種方式參與這項球壇盛事。據報這位33歲的守將將會在世界盃期間前往美國，以嘉賓身分參與足球播客節目，為球迷評述賽事。

曼聯中堅哈利馬古尼未能入選由領隊杜曹點兵的英格蘭世界盃26人大軍名單。法新社
曼聯中堅哈利馬古尼未能入選由領隊杜曹點兵的英格蘭世界盃26人大軍名單。法新社

落選大軍名單 與杜曹隔空交火


馬古尼今季在奧脫福球場表現出色，外界原本預期他能穩奪一個英格蘭防線席位。然而，英軍主帥杜曹最終選擇了丹般恩（Dan Burn）、昆沙（Jarrel Quansah）及迪積史賓斯（Djed Spence）等守將，連同另一曼聯後防主力勞基梳爾（Luke Shaw）亦一併落選。
這次令人意外的落選更引發了將帥之間的隔空交火。馬古尼公開表示對杜曹的決定感到「震驚」，而杜曹隨後亦回應指，對馬古尼的激烈反應感到錯愕。

馬古尼公開表示對杜曹的決定感到「震驚」。法新社
馬古尼公開表示對杜曹的決定感到「震驚」。法新社

亮相知名播客 轉戰紐約時代廣場


雖然無緣以球員身分在美國的綠茵場上馳騁，但馬古尼仍會赴美參與世界盃的相關工作。據《The Athletic》報導，馬古尼預計會成為知名足球播客節目《The Rest is Football》的重量級嘉賓之一。
早前有消息指，該播客節目的製作公司 Goalhanger 已與串流平台 Netflix 達成一項高達1,400萬鎊(約1.28億港元)的協議，將在世界盃期間每天播出節目。屆時將會有40集節目，由英格蘭名宿連尼加（Gary Lineker）及舒利亞（Alan Shearer）坐鎮位於紐約時代廣場的專屬錄影廠主持。至於另一位常規主持米卡李察士（Micah Richards），除了會親身飛往美國參與部分集數外，大部分時間將留在英國的虛擬錄影廠進行連線。馬古尼的加盟，無疑將為節目帶來更多具話題性的第一手英軍點評。
 

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