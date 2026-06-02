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美職聯｜哥迪奧拿請碧咸食檸檬 婉拒執教國際邁亞密堅持「放長假」

足球世界
更新時間：18:57 2026-06-02 HKT
發佈時間：18:57 2026-06-02 HKT

剛脫下曼城烏紗的西班牙名帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）成轉會市場搶手貨，國際邁亞密班主碧咸（David Beckham）一直視哥迪奧拿為新帥的「夢幻首選」，甚至不惜虛位以待，期望能促成他與舊部美斯（Lionel Messi）在美國重聚。然而，去意已決的哥帥請碧咸食檸檬，拒絕立刻重返球壇，並堅持要展開「休息年」陪伴家人。

哥迪奧拿婉拒執教國際邁亞密。法新社
哥迪奧拿婉拒執教國際邁亞密。法新社

哥帥落閘：無意即時復出


國際邁亞密前主帥馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）上月離職後，碧咸及球會高層一直未有宣佈繼任人選。原來，邁亞密高層採取「拖字訣」，全因他們在等待哥迪奧拿的動向，試圖說服這位剛結束曼城10年輝煌歲月的神帥前往美國。
碧咸深知，如果能成功邀請哥迪奧拿加盟，不僅對國際邁亞密，甚至對整個美職聯都是一次史詩級的震撼彈。更重要的是，這能讓哥帥與昔日巴塞隆拿的得意弟子美斯再度攜手合作，創造極大的商業與體育價值。然而，哥迪奧拿已透過身邊人放風，表示碧咸是在「浪費時間」，因為他完全無意在短期內重拾教鞭。

碧咸被哥迪奧拿請食檸檬。法新社
碧咸被哥迪奧拿請食檸檬。法新社

拒親赴美加墨世盃 堅決家庭第一


哥迪奧拿目前最渴望的是遠離球圈的紛擾，給自己一個長假期，好好陪伴摯愛家人並重新充電。國際邁亞密高層本希望在今夏的美加墨世界盃期間，能在美國與哥迪奧拿進行面對面游說，但據了解，哥帥根本沒有計劃親自前往現場觀看今屆賽事。

哥迪奧拿未能與舊部美斯在美國重聚。美聯社
哥迪奧拿未能與舊部美斯在美國重聚。美聯社

下站渴望執教國家隊


哥迪奧拿「請碧咸食檸檬」的另一個主因，是他已向親友透露，自己的下一個目標是執教國家隊，而非球會。這個消息隨即引起了英格蘭足總（FA）的密切關注。早在2024年修夫基（Gareth Southgate）離職時，英足總便曾視哥帥為首選，惟當時他與曼城仍有合約而未能成事。
 

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