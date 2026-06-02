世界盃2026｜世界盃開戰在即 adidas推復刻系列致敬傳奇時刻

世界盃開賽在即，除了主客球衣外Adidas亦推出復刻系列(Bringback Collection)，利用多款曾在這個世界最大的足球舞台上，多支見證無數傳奇時刻的指標性國家隊球衣，復刻多款經典球衣喚醒球衣背後的文化影響力和球迷記憶。

復刻系列從 FIFA 世界盃的輝煌年代中汲取靈感，為新世代球迷、收藏家及潮人重現經典的剪裁和圖案。設計融合大膽的幾何圖形、同色系條紋、以及搶眼的胸前印花與配色，每款球衣都精準捕捉了 80 年代末、90 年代及 2000 年代初期所定義的足球文化的設計美學。除了球場上著用的專業球衣，這股復刻風潮更延伸至日常街頭風，adidas Originals同步引入一系列潮流單品，將足球運動底蘊完美融入現代街頭風格。除了傳統復刻球衣，adidas 亦推出德國、日本及西班牙等國家隊專屬主客場的復刻短版球衣，將足球文化與現代時尚美學緊密相連。

日本 Reconstructed Bringback 球衣。公關提供

Bringback Remixed 日本球衣。公關提供

日本1993年主場球衣與當年高潮迭起的「多哈悲劇」外圍賽密不可分。球衣以日本足球協會標誌——傳奇「三足烏鴉」為靈感，大膽採用不對稱的幾何圖案,成為日本足球的雋永象徵。此經典設計標誌著日本足球邁向世界舞台的新紀元,至今仍是亞洲足球歷史上備受推崇的球衣之一;日本 Reconstructed Bringback 球衣是對足球經典的致敬,並融入現代元素。球衣採用鬆身剪裁設計,穿著舒適,適合日常穿著。 採用耐用的交織布物料,並配有拉繩封口,方便調整鬆緊。

阿根廷 Reconstructed Bringback 球衣。公關提供

2006 年阿根廷主場球衣。公關提供

阿根廷2006年美斯版主場球衣重新採用阿根廷最優秀球員所穿著的標誌性設計,此還原了「潘帕斯雄鷹」當年主場的藍白間條與作客的深藍細節,印有美斯的名字及其19號號碼,紀念美斯首戰FIFA世界盃。這款球衣專為真正球迷設計,將復古與時尚融為一體,是美斯擁躉的必備單品。球衣上同時印有adidas品牌和阿根廷隊徽,讓你與比賽精神保持聯繫。自豪穿著上身,向足球界偉大的傳奇人物表達支持。阿根廷2006年美斯版主場球衣重新採用阿根廷最優秀球員所穿著的標誌性設計,印有美斯的名字和號碼。