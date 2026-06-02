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世界盃2026｜與C朗同齡的共鳴！陳肇麒首度化身世盃評述員 盼見證一代巨星完美作結

足球世界
更新時間：17:30 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-02 HKT

2026美加墨世界盃極可能是C朗拿度的「最後一舞」，昔日香港傳奇前鋒陳肇麒（陳七），對此感受尤深——皆因他與C朗同屬1985年出生，今年齊齊踏入41歲。今屆賽事，陳七將首次以評述員的身分參加世界盃，他坦言除了要應付破天荒的104場賽事及「朝早睇波」的新常態，最大的期盼，就是能在直播室見證這位同齡巨星圓夢捧盃。

同齡射手的共鳴 盼C朗圓夢完美作結

作為同年代的射手，陳七對C朗的狀態有一份特別的共鳴與觀察。他分析道：「很多人看精華以為C朗仍很能跑，但留意他在沙特聯賽的表現，其實跑動次數已減少，更多是等隊友『餵波』。」上屆美斯在阿根廷隊友的全力輔助下圓夢奪冠，陳七期望葡萄牙的星級陣容今屆也能助C朗一臂之力：「如果C朗今屆都能捧走世界盃，對我們這一代球迷來說，絕對是一個最完美的結局。」

凌晨起身化妝 靠咖啡保激情

今屆世界盃橫跨美洲多個時區，賽事大多集中在香港時間凌晨至中午進行。一向習慣在深夜講波的陳七笑言，生理時鐘大逆轉是今次工作的最大難關：「我們平時講波都是『捱夜更』，早上本來是睡覺時間。今屆有17個不同時段，如果負責早上6點的賽事，凌晨4點就要回公司化妝準備，6點至8點那個時段絕對是最難捱的！」

由球場上的射手變成直播室的講波佬，陳七表示要保持以往踢波的激情，唯有靠「狂灌咖啡」提神。不過他強調，當看到精彩入球時，體內的足球基因自然會被喚醒：「世界盃這麼大型的賽事，自己講波時也會當自己是球迷去欣賞，一見到靚波，情緒自然會高漲！」

「紅褲子」出身 拆解新球例與戰術

「FIFA世界盃2026」即將展開史上最大規模的104場賽事，香港將全部由Now TV獨家4K直播，面對這麼數量眾多的比賽及陌生的國家隊，第一次做世界盃評述員的陳七坦言未來一星期要瘋狂「做功課」。作為「紅褲子」出身的前職業球員，他希望在評述中帶出不一樣的視角：「拍檔或資料搜集極強的評述員，能提供豐富資訊；而我則會多做技戰術分析，例如向觀眾解釋球員為何在那一刻選擇用腳內檔而非腳背射門。」

此外，今屆世界盃引入了不少新球例，例如「10秒換人規例」，即新規則規定當一名球員被換出場時，需要在10秒內離開球場。如果超過10秒，入替的球員被罰等待多1分鐘才可出場，期間換人的球隊將少一名球員。陳七表示，會在分組賽初段多向球迷解釋這些新例，以免觀眾一頭霧水。

記者：楊功煜

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