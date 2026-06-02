世界盃｜英格蘭大軍抵美國備戰 杜曹對奪標充滿信心

英格蘭大軍抵達佛羅里達，備戰世界盃。教頭杜曹在起飛前接受《天空體育》的訪問，表示對於奪得世界盃「充滿信心」。

為高溫作戰準備逾1年

部份英軍球員按照杜曹的建議，已經在美國和加勒比度假，以盡早適應當地天氣和時差。英格蘭教練團隊連同英格蘭足總的運動科學家，已就球員在北美，以及可能在淘汰賽階段在墨西哥所面對的天氣等需要適應的條件，準備超過12個月。26人名單中的21人會在各個位置出發，到訓練營會合；至於參戰歐聯決賽的4名阿仙奴球員，以及參戰歐協聯決賽的水晶宮門將甸軒達臣則獲得准許，將稍遲歸隊。

杜曹帶領英格蘭出戰世界盃。法新社

杜曹對於球隊充滿信心。法新社

而大部分球員已於今晨飛抵邁阿密，展開為期10天的高溫適應訓練營。杜曹在出發前接受《天空體育》訪問，談及這次世界盃的備戰：「當我重新審視比賽並安排訓練課和會議，我看到了很高的質素，這立即給了我充分的信心和興奮感，相信我們能夠走得很遠。」

「收到未獲召球員祝福」

杜曹又說：「然後是一些艱難的、重要的、正面的通話，以及球員的反應，這告訴我們之間已經建立了連結。這令我知道球員非常在乎，我們收到了美好而感人的回應，甚至來自未獲徵召的球員，他們都送上了祝福。他們的反應告訴我，我們走在正確的道路上，這讓我個人感到無比興奮。」