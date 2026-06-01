港足｜杜國榆北上後有賴球隊後勤有進步 慈英唔怕撞位茹子楠以此作推動力學習

港隊為備戰本月初2場友誼賽，周一（1日）在賽馬會香港足球訓練中心復操，初次代表港隊出戰A級賽事的慈英(Jay)和杜國榆(Remi)訓練後受訪，Remi表示很開心可以代表香港隊，亦認為北上後在球隊的幫助下有進步，而Jay則希望可以借此機會和其他球員學習。

提到球隊有不同的職員幫助分析他的表現和訓練，因此也相信自己有所進步。足總FB圖

Remi也好開心大埔可以2冠作結，亦再獲來年亞冠2資格，他亦特別感謝會方令他可以把握今次機會。攝影：魏國謙

杜國榆北上經驗有收穫

杜國榆季中從大埔轉投中甲球會南通支雲，他提到效力南通的壓力大不同：「節奏上快好多，同埋我哋南通呢隊波目標好明確要衝超，而且球迷都好多，每一場壓力都好大。」他亦提到球隊有不同的職員幫助分析他的表現和訓練，因此也相信自己有所進步。Remi以往亦曾入選征戰亞運和省港盃，今次是初入選出戰A級賽事，對此他表示：「好開心啦，我相信呢個係每一個喺香港踢波嘅球員都夢想代表香港隊，今次終於有呢個機會。」Remi也好開心大埔可以2冠作結，亦再獲來年亞冠2資格，他亦特別感謝會方令他可以把握今次機會。

慈英今次亦是首次代表港隊出戰A級賽事。足總FB圖

慈英無懼撞位茹子借此為推動力互相學習。攝影：魏國謙

慈英無懼撞位茹子 借此為推動力互相學習

慈英今次亦是首次代表港隊出戰A級賽事，對此Jay表示很高興可以獲徵召，希望可以趁自己還年輕可以借此機會和其他球員學習，他亦很期待緊接的主客賽事：「在香港大球場比賽總是很棒。我一直很享受在香港球迷面前比賽，他們打氣好大聲和熱情，作為一名球員能得到這樣的支持總是很好。當然客場比賽也會很有趣。這些都是我作為一名職業足球運動員想要的經歷，能夠去海外與這些國家比賽並獲得這樣的經驗。」

司職右閘的Jay同位置上有茹子楠，被問到如何競爭港隊正選位置時，他坦言茹子是一位出色的球員，不論港隊或港超的表現也非常出色，他說：「他絕對是我可以學習的對象也期待與他合作。當然，我們就是要互相推動。但他比我經驗豐富、資歷更深，所以我要努力超越他，當然這會很困難，因為他是一名偉大的球員。但我可以從他身上學到很多，也希望這次友賽能有機會上場，學習並展示自己。」

記者/攝影：魏國謙