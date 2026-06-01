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歐聯｜PSG球迷樂極生悲！ 奪冠慶典演變全國大暴動一死一命危400人被捕

足球世界
更新時間：16:53 2026-06-01 HKT
發佈時間：16:53 2026-06-01 HKT

巴黎聖日耳門（PSG）成功衛冕歐洲聯賽冠軍盃本應是全城歡慶的歷史時刻，卻不幸演變成震驚全國的嚴重騷亂！大批法國球迷在賽後樂極生悲，狂歡活動最終失控變成暴力暴動，釀成最少一人死亡、一人在深切治療部留醫的慘劇。全法多個城市陷入混亂，暴徒四處縱火、破壞商店，甚至企圖衝擊警署，警方最終在全國拘捕約400人，令這場奪冠派對蒙上了一層濃厚的血腥陰影。


電單車自炒亡 少年遭連捅多刀命危


當PSG在匈牙利布達佩斯贏得極刑大戰的哨聲響起後，約兩萬名球迷湧入巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees）及凱旋門一帶慶祝。然而，高漲的情緒很快便失去控制。據報，混亂中發生了兩宗嚴重的死傷事件。一名23歲男子在混亂中駕駛電單車，猛烈撞向石躉，不幸傷重身亡。另外，一名身份不明的17歲少年在香榭麗舍大道附近遭人持刀襲擊，身中多刀，目前正在深切治療部搶救，生命垂危，警方已就此宗刺傷案展開刑事調查。此外，一輛汽車在混亂中失控撞向一間餐廳的露天茶座，導致兩人受傷，其中一人傷勢嚴重。

全國15城市爆衝突 57名警員受傷

 

除了巴黎，雷恩（Rennes）、斯特拉斯堡（Strasbourg）及格勒諾布爾（Grenoble）等多個城市均出現「戰亂」場面。部分極端球迷在街頭四處縱火，焚燒垃圾桶、共享單車甚至停泊在路邊的汽車。更有暴徒公然破壞及搶掠商店，一小撮人更膽大包天，企圖衝擊位於巴黎第八區高級住宅區的警署，最終被防暴警察驅散。


法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，全國15個城市均出現暴力事件，合共有57名警員在執勤時受傷。巴黎檢察官辦公室證實，已有277人被正式拘留（包括82名未成年人士），他們面臨襲警、盜竊、破壞公物及擾亂公共秩序等嚴重指控。

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