港足｜港隊備戰2場友賽復操 盧比度懶理「坐唔坐正」望為港隊注新血

港隊為備戰周五（5日）先後拍跳蒙古和柬埔寨，球隊周一（1日）在賽馬會香港足球訓練中心開操，暫代主帥盧比度表示今次大軍採用更多年輕球員，希望助球隊年輕化，關於換帥問題，Chino則表示目前只專注在港隊的工作。

盧比度盼港隊走向年輕化

港隊今個國際賽期窗口將出戰2場友賽，在5日先在香港大球場主場對上蒙古，緊接9日將遠赴金邊作客柬埔寨，而球隊周一在FTC進行首次操練，除了孫銘謙未歸隊外，其餘隊員都有到場訓練。而今次大軍名單中有不少較為年輕的身影，例如慈英、甘智健、吳宇曦等年輕球員，Chino表示：「我們固然會盡力爭取勝利，但同時我們正努力讓球隊年輕化，為未來建立一些新東西，我希望給予他們上場時間，所以可能會有一點影響，但我們也會努力在賽果和之後的比賽作平衡。」他亦提到對於今次賽事的期待：「我希望可以看到球隊除了有競爭力外，也希望可以看到更有活力和對勝利有飢餓感的球隊。」

港隊新任主帥或6月後揭盅

據指香港將在9-10月的國際賽期舉辦東盟盃賽事，但同時亦與亞運會撞期，Chino則指能在香港主辦固然很好，但同時在選人上也很棘手，必須平衡兩邊的人手。早前足總已安排明日召開港隊新主帥記者會，但其後宣佈延期，同場足總職員指新教練記者會將會於6月後舉行，並會連同有關東盟盃詳情一同公佈，而Chino被問到一直指為港隊未來作準備，是否意味他將「坐正」時，他則表示：「我現在的工作是香港隊教練，我必須做好我的工作，並全力以赴，若他們明天跟我說我不再是教練我便會離開，但現在我必須做好我的工作，為未來做好準備。」他亦透露自己未來發展未有定案。

記者/攝影：魏國謙