足球｜港足亞運隊公布29人訓練營名單 四位超齡球員入營

今日（周一 ） 中國香港足總公布了名古屋亞運的29人港隊男足集訓名單，同時於今日起展開爲期8日的本地訓練營，艾里奧、李毅凱、余在言及潘沛軒以超齡球員身份入選。

為備戰將於9月舉行的名古屋亞運，亞運足球男隊將於6月1日至8日在賽馬會香港足球總會足球訓練中心集訓。今次亞運男隊訓練營共29人入營。今次入營名單共有4名超齡球員，分別是艾里奧、李毅凱、余在言及潘沛軒。

港女足同日公布6月兩場國際友誼賽的決選名單，共24人入選。球隊將於6月3日與斐濟進行閉門友誼賽，6月6日（周六）則在啟德青年運動場公開交鋒，開賽時間為晚上6時。球迷可免費入場，支持港隊爭取佳績。

名古屋亞運 29人集訓名單

守門員：陳冠燊 (標準流浪)、張桂華 (九龍城)、顏翱天 (冠忠南區)、 潘尚希 (理文)

後衛：李泳豪 (標準流浪)、*艾里奧、*李毅凱 (東區)、林千裕、龍梓軒、 嚴啟倬 (九龍城)、宏愷志、郭縉諾、宋紘毅、楊學敏 (大埔)、 曾樂圖、曾以行

中場：楊卓鈞 (東區)、*余在言 (東方)、秦宇灝 (艾華卡)、戴子軒 (高力北區)、栢尔馬高 (傑志)、何瀧浩 (九龍城)、容 昊 (冠忠南區)

前鋒：何東霖 (港會)、馬 斐 (傑志)、李俊霆 (九龍城)、陳傲軒 (冠忠南區)、*潘沛軒 (理文)、米 高

*超齡球員