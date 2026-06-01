英超｜阿仙奴倫敦勝利巡遊萬人空巷 賴斯化身咪霸高歌狂歡 班主穿加比爾肖像T恤力撐

阿仙奴大軍從布達佩斯返回倫敦，周日即帶著22年來首座英超錦標舉行盛大的勝利巡遊。兵工廠的開篷巴士讓北倫敦陷入瘋狂的交通癱瘓，無數「廠迷」將街頭擠得水洩不通，將失落歐洲之巔的傷痛一掃而空，盡情享受等待了超過二十載的榮耀時刻。

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🎥| Ben White gets Declan Rice to sing ‘Rice Rice Baby’ 🤣 #afc pic.twitter.com/SFVVDaWUaA — Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) May 31, 2026

🚨 Arsenal held the BIGGEST EVER football parade in history 🔴⚪️ pic.twitter.com/GZmKVfq6r7 — Polymarket FC (@PolymarketFC) May 31, 2026

Arsenal’s title celebration in North London drew an estimated 1.5 million fans — the largest parade ever held in the country 🇬🇧pic.twitter.com/Q3LG84BiTw — Front Office Sports (@FOS) May 31, 2026

EPL parade the day after choking UCL



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紅海淹沒北倫敦 歐聯敗仗陰霾消散



自2004稱霸英超到今年再度封王，阿仙奴球迷足足等待了22年。過去三個賽季屈居亞軍的嘲笑與「軟腳蟹」的譏諷，在球隊確定奪冠那一刻已徹底粉碎。當阿仙奴大軍早上9時從聖潘克拉斯國際車站（St Pancras International）步出時，迎接他們的是一片紅白色的壯觀人海。多個地鐵站被迫關閉，道路被擠得水洩不通，甚至連海布里及伊斯靈頓站（Highbury and Islington station）的屋頂都站滿了瘋狂的球迷。

雖然以互射12碼輸掉140年隊史首座歐聯錦標令人心碎，但當球隊巴士駛近酋長球場，在紅色煙霧和震耳欲聾的氣笛聲中，英超封王的喜悅已完全蓋過了歐聯的失落。

賴斯變咪霸領唱 班主穿T恤力撐加比爾



在巡遊巴士上，將帥們徹底放下包袱打成一片。中場核心迪格蘭賴斯（Declan Rice）化身「咪霸」，拿著大聲公帶領球迷高唱「又是死球，ole，ole」，幽默地回應外界對阿仙奴依賴角球入球的批評；他更親自領唱自己的打氣歌，並完美饒舌了一曲經典金曲《Ice Ice Baby》，將氣氛推向高潮。



更令人動容的是球隊展現出的團結。球會聯合主席高安基（Josh Kroenke）手持紅色酒杯，像個死忠球迷般高呼「阿仙奴！阿仙奴！」。在加比爾（Gabriel）於歐聯決賽射失關鍵12碼後的24小時，高安基特意穿上印有威廉沙列巴（William Saliba）及加比爾肖像的T恤，以行動力撐這位巴西中堅。這種高層與球隊、球迷連成一線的凝聚力，正是球隊今季成功奪冠的關鍵。