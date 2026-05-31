足球｜今屆「香港足球先生」伊拿拉文迪：感謝太太不離不棄 「這座獎盃意義重大！」

「2025/26香港足球明星選舉頒獎典禮」周六（31日）晚於灣仔香港會議展覽中心順利舉行。傑志西班牙中場伊拿拉文迪（Asier Illarramendi）以大熱姿態當選「香港足球先生」，同時獲選最佳中場球員。這位36歲的球星在典禮後透露，能夠重返賽場並贏得最高個人榮譽，意義非凡，同時感謝太太的陪伴。他表示身體狀況允許，就想繼續踢下去。

2025年獨自訓練無班落 感謝太太不離不棄

當大會宣布伊拿拉文迪獲得「香港足球先生」時，他顯得十分激動。他在典禮後的訪問中表示，自己是一個感性的人，平時習慣將感受藏於心底。領獎那一刻他特別想念遠方的家人，幸好有太太在身邊陪伴。這位現年36歲的西班牙前國腳表示：「2025年我開始獨自訓練，沒有球隊，沒有比賽，當時我已經35歲了。重新回到一支隊伍，重新每天訓練和比賽並不容易。所以對我來說，這座獎盃意義重大。它意味著，有時候，只要你渴望成功，你就能成功。所以我真的很高興。」

「足球不是永恆 但現在很享受」

被問到還能踢多少個球季，伊拿拉文迪坦言自己也不知道答案。他說：「我現在感覺很好，可以參加比賽。不過足球生涯並非永恆，這點毋庸置疑，但我很享受足球，不僅在球場上，在球場外也是如此。」這位前皇家馬德里球星明確表示，明年他仍然會在香港效力：「明年我們還會在這裡。我想如果我想繼續踢下去，而且身體狀況允許，我當然會繼續競爭。」

最後伊拿拉文迪感謝傑志球迷整個賽季的支持：「 他們整個賽季都在支持我們。所以我覺得我們的成功也歸功於他們，讓我們繼續努力，明年再見。 」

記者：廖偉業