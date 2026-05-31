歐聯｜12碼飲恨無損英超封王偉業！ 奧迪加特：不可抹殺今季神奇成就

阿仙奴在歐洲聯賽冠軍盃決賽互射12碼不敵巴黎聖日耳門（PSG），與「雙冠王」美夢擦身而過。兵工廠隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）賽後難掩失落之情，但強調這場決賽的敗仗絕對不能抹殺球隊今季勇奪英超冠軍的輝煌成就；前鋒夏維斯（Kai Havertz）及球會高層亦齊聲呼籲球迷收拾心情，揚言屬於阿仙奴的「新時代」才剛剛揭開序幕。

奧迪加特嘆12碼落敗殘酷 籲眾人「睇大局」



奧迪加特賽後受訪時難掩痛失大耳盃的失落：「每個人都感到非常失望。當你距離勝利如此接近時，這結果真的真的很難接受。」他認為球隊在取得第一個入球後，其實已經控制了戰局：「他們（PSG）雖然擁有大量控球權，但並沒有創造出太多具威脅的機會。最終以互射12碼的方式輸掉比賽，實在太殘酷了。」

不過，這位挪威中場核心隨即話鋒一轉，提醒大家不要忘記球隊剛剛才打破了22年的宿命奪得英超：「與此同時，我們清楚知道球隊今季達成了甚麼。我們實現了一些不可思議的成就，而今天我們也差一點點就能做得更好。所以，我們必須著眼於大局（bigger picture），牢牢記住今季所有美好的事情。」



夏維斯豪言無憾：我們依然是英格蘭冠軍！



前鋒夏維斯賽後亦在社交媒體發文，為這個充滿榮耀與一絲遺憾的賽季作總結。他激勵一眾「廠迷」：「這是一個令人難以置信的賽季，只是結局並沒有像我們所有人夢想的那樣到來。但這並不會改變一個鐵一般的事實：我們依然是英格蘭的冠軍！我非常期待明天在北倫敦，與成千上萬的球迷一起慶祝這一切！感謝你們整個賽季以來的全力支持。」

韋舒亞寫包單：不用再等20年才有決賽踢



對於這次心碎的失利，前阿仙奴中場韋舒亞（Jack Wilshere）相信，在領隊阿迪達的帶領下，球隊未來絕對一片光明：「這場失利確實需要一段時間才能平復，但我敢肯定，在阿迪達的領軍下，我們絕對不需要再等上另一個20年才能再次晉身歐聯決賽。」

阿仙奴非執行董事本溫斯頓（Ben Winston）更以2006年歐聯決賽不敵巴塞隆拿的慘痛歷史作對比，為球迷打下最強心針：「在2006年從巴黎回家時，我也有過這種失落的感受。不過，那一年代表著一個時代的終結；而今天，卻是一個偉大新時代的開始。」

