歐聯｜尼維斯寸爆阿仙奴：PSG是今仗唯一想踢波的球隊 主席艾卡利法：PSG王朝剛開始

巴黎聖日耳門（PSG）在互射12碼擊敗阿仙奴，成功實現歐洲聯賽冠軍盃兩連霸！賽後，PSG葡萄牙國腳祖奧尼維斯（Joao Neves）更毫不客氣地對兵工廠冷嘲熱諷，直指PSG是全場「唯一一支想踢波的球隊」，霸氣盡現。球隊主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）更揚言PSG的王朝才剛開始，會繼續投放資金壯大陣容。

尼維斯寸爆言論惹熱議 稱加盟PSG是最佳決定



今場決賽雙方爭持激烈，最終PSG在12碼大戰中笑到最後。賽後，祖奧尼維斯的言論瞬間成為焦點，他對阿仙奴的保守踢法嗤之以鼻：「情緒確實很激動，這是我第二次成為歐洲冠軍。讓我高興的甚至不是勝利本身，而是能與這班隊友、職員和管理層一起並肩作戰。來到這裏是我做過最正確的決定，我熱愛這裏的一切。」

隨後他話鋒一轉，將矛頭直指阿仙奴：「我們今天絕對配得上這場勝利，因為PSG是唯一一支想踢波的球隊。」此番「寸爆」言論，無疑是在阿仙奴球迷的傷口上灑鹽。

基華拉斯基利亞謙稱有運 杜爾感激球迷支持



另一位奪冠功臣基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）則顯得較為謙虛，他分享了二度捧起大耳盃的喜悅：「這真的很神奇，我無法用言語形容這份情感。我為能成為這支球隊的一份子感到非常自豪。我們經歷了一個艱難的賽季，但我們證明了自己的實力。今天，我們成為了背靠背的冠軍。」

對於殘酷的12碼大戰，他認為運氣與實力缺一不可：「在互射12碼時你需要運氣，但你也必須為此下苦功，我們做到了。我認為我們實至名歸，因為我們創造了很多入球機會。」隊友杜爾（Desire Doue）亦感謝球迷的支持：「我們感到非常自豪和感激。阿仙奴是出色的對手，必須恭喜他們度過了一個偉大的賽季。但我們配得上這個冠軍，看看現場的觀眾就知道了！我們要保持謙卑，繼續努力爭取更多。」



艾卡利法揚言繼續擴軍



曾經為歐聯錦標苦苦掙扎的PSG，如今竟迎來兩連霸的輝煌時刻。球會主席艾卡利法在賽後春風滿面：「今天是一個創造歷史的奇妙日子。要連續兩年奪得歐聯絕對不容易，這項賽事非常艱難。我為球隊、教練、職員和球迷感到無比驕傲。每個人都再次懷疑我們，但感謝上帝，我們做到了，因為我們始終堅信。我向你保證，我們一定會在轉會市場上有所行動。」這番說話，無疑宣告著PSG的擴軍步伐絕不會因為連霸而停歇。