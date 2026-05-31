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歐聯｜加比爾射失關鍵12碼失冠 亨利質疑：點解佢排第5？

足球世界
更新時間：13:02 2026-05-31 HKT
發佈時間：13:02 2026-05-31 HKT

阿仙奴在歐聯決賽互射12碼不敵巴黎聖日耳門（PSG）痛失錦標，巴西中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）射失關鍵的第5輪極刑成為焦點。阿仙奴傳奇射手、名宿亨利（Thierry Henry）賽後對領隊阿迪達（Mikel Arteta）的排陣提出質疑，不解為何將最關鍵的最後一輪交由一名中堅操刀。

亨利不解劊子手排序 讚賞加比爾未有退縮


亨利賽前曾與PSG名宿甘佩比一同護送大耳盃進場，看著後輩在12碼大戰中飲恨，亨利對加比爾負責操刀第5輪感到大惑不解：「我常說，只要你敢站出來射12碼，我都會對你保持尊重。但我不知道他為何會上去，也不知道他為何會被排在第5個，但他確實站出來了。」
儘管對排序有所保留，亨利仍高度讚揚加比爾的整體表現：「他整個賽季以及今晚的發揮都非常出色（immense）。雖然他射失了，但他沒有選擇退縮躲藏。」


常規主力不在場 阿迪達：他主動要求排第5


阿仙奴今仗除了加比爾射失第5球12碼，還有伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）操刀12碼「宴客」。外界質疑為何不讓仍在陣中的馬度基（Noni Madueke）或蘇比文迪（Martin Zubimendi）操刀，阿迪達賽後解釋：「加比爾主動要求負責第5個。我們顯然對這個時刻有過準備和訓練。」阿迪達還為伊斯護航：「當你看到伊斯在訓練中射12碼時，他幾乎百發百中。但你必須在決賽那一刻發揮出來。我們很不走運，未能擁有對手那樣的精準度和效率，這就是我們未能奪冠的原因。

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