歐聯｜阿仙奴12碼落敗痛失錦標 夏蘭特聯同倫敦死敵瘋狂「抽水」

阿仙奴在歐洲聯賽冠軍盃決賽經歷心碎一夜，球隊最終在互射12碼階段飲恨，巴西中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）射失關鍵極刑成為罪人。而在英超賽場經常與加比爾針鋒相對的曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），以及倫敦同市死敵紛紛在社交媒體上瘋狂「抽水」，向兵工廠落井下石。

在眾多「食花生」的仇人中，最矚目的莫過於曼城神鋒夏蘭特。這位屢次讓阿仙奴吃盡苦頭的射手，近年與加比爾結下不少恩怨。2024年兩人曾發生衝突，夏蘭特甚至用波掟向對方頭部；在今年4月曼城2:1擊敗阿仙奴的賽事中，兩人更一度爆發激烈口角，加比爾當時幾乎領紅牌被逐。就在加比爾射失12碼後不久，夏蘭特隨即在社交平台分享了一張自己與友人享受陽光、展露燦爛笑容的照片，弦外之音不言而喻。

車路士寸爆「倫敦獎盃之家」 水晶宮趁機耀武揚威

阿仙奴的倫敦同市宿敵亦不放過落井下石的機會，曾於2012年及2021年兩奪歐聯的車路士，在加比爾射失後幾分鐘，便在社交媒體上載了一條球場導賞團的預訂連結，配圖正是閃閃發亮的歐聯獎盃，並寫上：「來參觀倫敦的獎盃之家（home of trophies）。」暗嘲阿仙奴至今仍未染指歐聯。

至於幾天前才剛剛贏得歐協聯冠軍的水晶宮，同樣加入「抽水」行列，在完場後數分鐘便急不及待地上載了一張寫著「歐洲冠軍」的圖片，藉機向阿仙奴耀武揚威。

熱刺雙星落井下石 廠迷反寸：差點降班還敢囂張

宿敵熱刺的球員當然不會缺席這場「抽水派對」，後衛史賓斯（Djed Spence）翻出了一筆舊帳：今年2月，阿仙奴官方X帳號曾發布一段布卡約沙卡（Bukayo Saka）等球員壓制史賓斯的影片，並寸爆留言「鎖死（Locked up）」。史賓斯在周六晚立刻轉發該帖文，並加上雙眼及鎖頭的Emoji進行大反擊。他的隊友李察利臣（Richarlison）亦在Instagram限時動態分享了一段小孩大笑（或大哭）的影片，暗嘲兵工廠的慘痛失利。