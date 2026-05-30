英超｜利物浦發官方聲明證實史洛特離隊 感謝其兩年貢獻領軍奪隊史第20冠

利物浦球會官方正式宣佈，與領隊史洛特（Arne Slot）分道揚鑣。在利物浦的聲明中，高層對史洛特執教兩年來為球會帶來的成功及展現的領導才能表達了深切的感激，特別是讚揚他為球隊帶來了歷史性的第20座頂級聯賽冠軍。

利物浦球會官方聲明：

「毋庸置疑，這對我們球會來說是一個艱難的決定。史洛特在效力利物浦期間所作出的貢獻是重大、深遠的，而且對球迷和我們來說最重要的是非常成功。

因此，我們對他所取得的一切成就表示最崇高的敬意，特別是這些成就建立在其職業操守、勤奮以及專業水平之上，這進一步印證了我們認為他是其領域領導者的觀點。

從我們第一次接觸史洛特的那一刻起，就清楚看出他不僅僅是接受責任，而是擁抱責任。這一點從他同意接任主教練、帶領我們奪得英超聯賽冠軍，以至在剛結束的賽季中面對巨大挑戰和重擔時，都顯而易見。

同時，我們共同得出的結論是，為了讓球會繼續向前邁進，改變是必須的。我們必須再次強調，這絕不是一個輕率作出的決定。

我們希望藉此機會，正式記錄我們對史洛特的感激之情。作為為利物浦帶來第20個聯賽冠軍的教練，他將永遠在這家足球會的歷史上佔據特殊的位置。

這項成就，在他執教的首個賽季便達成，更顯得非凡，是建立在他每一天傑出的執教和領導能力之上的。

在失去迪亞高祖達（Diogo Jota）之後，他也協助帶領球會度過了可以想像到的最艱難時期之一。他在那段期間所展現的同情心和人道精神，充分說明了他的人格。

因此，我們只能祝願史洛特在教練生涯的下一個階段一切順利，並期望他能繼續取得成功。我們深知他在利物浦留下的傳奇是完整無缺的，並且在未來的數年甚至數十年裏，將變得更具意義。

儘管如此，我們得出的結論是基於一種信念：球隊的發展軌跡最好透過改變方向來應對。這並不會抹煞史洛特在這裏所做的工作，也不會減少我們對他的尊重。這更不是對他才華的否定。相反，這表明了我們需要一種不同的方針。

史洛特帶著我們的感激、他麾下的一個英超聯賽冠軍離開，並且知道他與他的家人將永遠受到晏菲路球場的歡迎。」