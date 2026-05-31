足總盃｜大埔鎖定亞冠2資格 堅Sir放眼亞洲賽：好想幫香港打好啲！

大埔周六（30日）於足總盃決賽以2:1力克東區，繼高級組銀牌後再奪一冠，榮膺今季盃賽「雙冠王」，並強勢拿下最後一張來季「亞冠盃2」入場券。賽後主帥李志堅（堅Sir）難掩激動，直言球隊經歷一季的洗禮後變得更堅韌，來季最大目標是針對性擴軍，誓要在亞冠2的舞台上「幫香港打好啲」！

汲取雙線作戰經驗 誓為港爭光

回顧今季的奪冠歷程，大埔在應付本地及亞洲賽雙線作戰時，曾面對「八日三賽」的密集賽程及傷兵潮。然而，堅Sir將這些考驗視為球隊成長的養分，並對球員展現出的頑強拼勁感到自豪，例如主力伊高沙托尼今仗更是帶着肩傷咬緊牙關上陣。

展望來季的亞冠2征途，堅Sir充滿期盼，並將其視為球隊的首要任務：「今年我哋喺缺乏經驗之下應付亞洲賽，確實遇到唔少困難。但希望汲取咗今次嘅寶貴經驗，來季真係好想幫香港喺亞洲賽打好啲！雖然挑戰唔容易，但喺我能力範圍之內，一定會帶領球隊盡全力去拼！」

針對性擴軍迎挑戰 核心外援留效

為了在亞洲賽場走得更遠，堅Sir強調必須加強陣容深度，以應付高強度的賽事。他率先向球迷大派定心丸，確認多名核心外援包括加比爾、伊高沙托尼、韋法頓、費蘭度和保連奴將會留效，繼續為球隊衝鋒陷陣。至於早前表現亮眼的帕特華維迪，堅Sir證實他將會離港發展，並展現成人之美的風度：「合約講明如果佢有更好的 offer 就會放行，球會絕對願意成全佢，祝佢有更好發展。」

華將班底鞏固 團結一致向未來

除了外援，堅Sir亦點名期盼一眾華人主力能繼續撐起球隊，包括陳肇鈞、謝家榮、盧兆崎、王顯琛及李家豪等。談及未來的增兵方向，堅Sir強調引援必須重質不重量：「唔係請得多就一定有用，最重要係請到有質素、幫到手嘅球員，同現有班底產生良好嘅化學作用。」大埔上下將團結一致，將備戰重點放在接下來的八個月，以最佳狀態迎接亞冠2的挑戰。