德甲｜歐戰專家成搶手貨！伊拉奧拿與利華古遜談判進入尾聲

帶領般尼茅夫踢出隊史最輝煌賽季的功勳主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola），在宣佈離隊後隨即成為歐洲各大球會爭奪的目標。據德國天空體育報導，這位43歲的西班牙教頭目前正與德甲勁旅利華古遜進行深入談判，有望在短期內正式接掌帥印。這項消息對於同樣有意邀其加盟的歐協聯新科冠軍水晶宮來說，無疑是一個沉重的打擊。

三大豪門瘋搶 水晶宮信心受挫

伊拉奧拿今季帶領般尼茅夫以英超第6名衝線，創下球會127年歷史上首次進軍歐霸盃的壯舉，其前衛的進攻足球風格深得球界認同。除了利華古遜外，剛剛在歐協聯封王的水晶宮，在功勳主帥加拉斯拿離隊後，一直視伊拉奧拿為接班首選；而無緣歐聯資格並辭退艾歷基（Massimiliano Allegri）的意甲班霸AC米蘭，亦曾對其表示興趣。

然而，隨著伊拉奧拿與利華古遜的談判進入高級階段，消息指水晶宮對成功邀請他加盟的信心已大降。

利華古遜急需重整

利華古遜在沙比阿朗素帶領奪得「三冠王」後，因對方轉投皇馬（現已離任並轉投英超車路士）而陷入波動。球隊在剛結束的球季僅排德甲第6名，現任主帥胡文特（Kasper Hjulmand）帥位岌岌可危。伊拉奧拿若然入主，首要任務是帶領這支德甲豪門重返巔峰。

值得一提的是，伊拉奧拿今季在般尼茅夫的成就含金量極高，他在去年夏天流失多名主力（如甸恩胡積臣轉投皇馬、米路斯卻基斯投利物浦等）的情況下，依然能點石成金。目前般尼茅夫已找來前萊比錫主帥馬高路斯（Marco Rose）接手，準備迎接來季的歐霸挑戰。

曾與曼聯傳緋聞 終與卡域克擦身而過

早前亦有傳聞指曼聯有意邀請伊拉奧拿加盟，但隨着「紅魔鬼」決定與正式帶領球隊重返歐聯的卡域克（Michael Carrick）簽下兩年長約，伊拉奧拿與奧脫福的緣分亦告一段落。