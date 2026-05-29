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英超｜曼聯名宿朗尼提醒球迷莫奢望爭英超歐聯 專心保前四爭盃仔更實際

足球世界
更新時間：19:09 2026-05-29 HKT
發佈時間：19:09 2026-05-29 HKT

曼聯在看守領隊卡域克（Michael Carrick）接手後表現脫胎換骨，不僅成功鎖定英超季軍，更昂首重返來屆歐洲聯賽冠軍盃。隨著會方宣佈與卡域克簽署兩年正式合約，並積極在轉會市場展開增兵行動，球迷及球評家已開始寄望紅魔鬼來季能挑戰阿仙奴及曼城的霸主地位。然而，曼聯傳奇前鋒朗尼（Wayne Rooney）卻大撥冷水，呼籲曼聯球迷必須保持清醒與實際，切勿對來季爭奪英超或歐聯錦標抱有奢望。

下半季搶分冠絕英超 成功重燃紅魔希望

朗尼在接受電台《talkSPORT》訪問時坦言，曼聯過去幾年的低潮確實讓支持者難以找到快樂，但自卡域克於今年一月接替魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）執教後，成功在17場比賽中贏下12場，確實在奧脫福重新注入了希望與信念。
雖然紅魔鬼下半季搶下的39分冠絕英超，展現出強大的上升勢頭，但朗尼對此依然保持審慎。他透露自己上周曾與卡域克聯絡，雖然球隊的內部目標必然是爭奪每項賽事的冠軍，但外界必須將期望值拉回現實。

爭奪英超歐聯太困難 保前四爭「盃仔」更實際

在朗尼看來，英超爭標形勢極其殘酷，曼聯目前仍不具備一舉登頂的實力。他指出，如果紅魔鬼在來季能夠穩守聯賽前四名、在歐聯賽場踢出好表現，甚至嘗試衝擊一座足總盃冠軍，這就已經是非常理想的「進步」。
朗尼感性地表示：「所有曼聯人當然都渴望看到球隊捧起聯賽冠軍，但與其好高騖遠，不如踏實地一步一腳印地尋求改善。畢竟曼聯自2013年費格遜爵士退休後，已長達13年與英超無緣，上一次捧盃已是2024年在坦哈格麾下奪得的足總盃。對現階段的曼聯而言，腳踏實地地鞏固前四席位，遠比盲目高喊奪冠口號來得更為實際。」

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