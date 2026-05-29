西甲｜馬體會發聲明狂轟巴塞「騷擾」 標籤艾華利斯為非賣品

馬德里體育會與巴塞隆拿兩大西甲豪門的爭標戰，竟在轉會市場提早開火！針對近期盛傳巴塞有意挖角陣中核心前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），馬體會高層忍無可忍，日前發表極其強硬的聲明，不僅嚴正宣佈這位26歲的阿根廷國腳為「非賣品」，更公開炮轟這是一場有預謀的「抹黑運動」及「騷擾行為」。

斥巴塞「騷擾」球員：受夠了半真半假的謊言

自艾華利斯從曼城轉投大都會球場後，已迅速成為施蒙尼麾下的絕對主力。然而，隨著巴塞神鋒羅拔利雲度夫斯基宣佈季後離隊，加泰隆尼亞傳媒便不斷傳出巴塞將豪擲重金收購艾華利斯的消息。

對此，馬體會透過《馬卡報》表達了極度憤怒，官方聲明火藥味十足：「我們沒有收到任何報價，也沒有進行過任何會面。我們已經受夠了長達數月的謊言、半真半假的報導，以及在混合區（mixed zones）對我們球員的騷擾。那些荒謬的問題，全都是一場預先策劃好的挖角行動的一部分。」

歸咎經理人「放風」

儘管外間雜音不斷，馬體會高層特別強調，艾華利斯本人與這些轉會傳聞無關。球會發言人表示：「這全都是經理人在自說自話。祖利安在任何時候的表現都無可挑剔，他在場上傾盡全力，展現了最高度的職業精神。我們知道這些噪音並非由他引起，他的行為一直非常完美。」

9500萬歐羅身價鎖死 皇馬、巴塞難有機可乘

艾華利斯今季在西甲及歐聯賽場狂轟18球，其合約更是長至2030年6月才屆滿。馬體會對留住這位身價高達9,500萬歐羅（約8.66億港元）的皇牌充滿信心。球會內部認為，在合約受法律保護且會方無意放人的情況下，任何對手想在未經同意下強行挖角，幾乎是不可能完成的任務。這次高調反擊，無疑是向巴塞發出最後通牒：艾華利斯絕非選項。