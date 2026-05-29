Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜馬體會發聲明狂轟巴塞「騷擾」 標籤艾華利斯為非賣品

足球世界
更新時間：15:44 2026-05-29 HKT
發佈時間：15:44 2026-05-29 HKT

馬德里體育會與巴塞隆拿兩大西甲豪門的爭標戰，竟在轉會市場提早開火！針對近期盛傳巴塞有意挖角陣中核心前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），馬體會高層忍無可忍，日前發表極其強硬的聲明，不僅嚴正宣佈這位26歲的阿根廷國腳為「非賣品」，更公開炮轟這是一場有預謀的「抹黑運動」及「騷擾行為」。

斥巴塞「騷擾」球員：受夠了半真半假的謊言

自艾華利斯從曼城轉投大都會球場後，已迅速成為施蒙尼麾下的絕對主力。然而，隨著巴塞神鋒羅拔利雲度夫斯基宣佈季後離隊，加泰隆尼亞傳媒便不斷傳出巴塞將豪擲重金收購艾華利斯的消息。
對此，馬體會透過《馬卡報》表達了極度憤怒，官方聲明火藥味十足：「我們沒有收到任何報價，也沒有進行過任何會面。我們已經受夠了長達數月的謊言、半真半假的報導，以及在混合區（mixed zones）對我們球員的騷擾。那些荒謬的問題，全都是一場預先策劃好的挖角行動的一部分。」

歸咎經理人「放風」

儘管外間雜音不斷，馬體會高層特別強調，艾華利斯本人與這些轉會傳聞無關。球會發言人表示：「這全都是經理人在自說自話。祖利安在任何時候的表現都無可挑剔，他在場上傾盡全力，展現了最高度的職業精神。我們知道這些噪音並非由他引起，他的行為一直非常完美。」

9500萬歐羅身價鎖死 皇馬、巴塞難有機可乘

艾華利斯今季在西甲及歐聯賽場狂轟18球，其合約更是長至2030年6月才屆滿。馬體會對留住這位身價高達9,500萬歐羅（約8.66億港元）的皇牌充滿信心。球會內部認為，在合約受法律保護且會方無意放人的情況下，任何對手想在未經同意下強行挖角，幾乎是不可能完成的任務。這次高調反擊，無疑是向巴塞發出最後通牒：艾華利斯絕非選項。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
5小時前
傷者送院治理。網圖
01:10
觀塘藍田邨單位煤氣爐爆炸 女住戶4成燒傷送院 疏散約80居民
突發
5小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
17小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
5小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
23小時前
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
影視圈
4小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
呂良偉遭好友出賣連環騙財 損失「天文數字」晴天霹靂 以德報怨再唔見幾十萬：我真係蠢
呂良偉遭好友出賣連環騙財 損失「天文數字」晴天霹靂 以德報怨再唔見幾十萬：我真係蠢
影視圈
6小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
9小時前