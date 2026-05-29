英超｜干拿迪續約談判破裂 季後落實「自由身」離開利物浦

利物浦防線今夏將面臨重組！據多方消息證實，法國國腳中堅伊巴謙馬干拿迪（Ibrahima Konate）因未能與會方就新合約達成協議，將於今年7月1日合約屆滿後，以「自由身」正式告別晏菲路。這位27歲的防線悍將曾於四月暗示續約在望，沒想到最終談判破裂，令他遺憾地未能像上周離隊的兩大傳奇功臣一樣，獲得利物浦主場球迷的「英雄式」告別。

四月曾稱續約在望 最終卻成泡影

干拿迪自2021年加盟紅軍以來，在高普（Jurgen Klopp）及現任領隊史洛特（Arne Slot）麾下均是防線的核心成員。在上個月，他還曾公開表示續約進展順利，並向球迷大派定心丸：「我們已經與球會談了很久，非常接近達成協議，我想每個人都希望這件事能盡快落實。來季我有很大機會留隊，這也是我一直所希望的。」

然而，這一切承諾最終敵不過現實。隨著雙方就個人條款無法達成共識，干拿迪已確定會在六月底合約期滿後，追隨陣中兩大傳奇，埃及神鋒沙拿（Mohamed Salah）及左閘安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）的步伐，揮別利物浦。上周末聯賽煞科戰對陣賓福特，沙拿和羅拔臣均獲得了晏菲路全場球迷淚水交織的隆重告別，可惜決定離隊的干拿迪卻無緣獲得同樣的待遇。

紅軍生涯擸四冠 傳投PSG回流家鄉

效力利物浦的五年間，干拿迪幫助球隊贏得了一座英超冠軍及三項本土盃賽錦標，其強悍的身體對抗性及速度深得球迷喜愛。

雖然他去年夏天曾與西甲豪門皇家馬德里扯上關係，但據悉法甲霸王巴黎聖日耳門（PSG）目前才是最有可能得到他的下家。這項潛在的交易將讓這位出生於巴黎的守將，在代表法國隊出戰美加墨世界盃後，得以衣錦還鄉。