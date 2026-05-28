英超｜曼聯怒炒艾摩廉花費1.76億 球迷撐「物有所值」

曼聯公佈了最新一期的財務報告，當中披露了球會在今年一月解僱前主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）及其教練團隊，需要支付高達1,670萬鎊(約1.76億港元)的巨額「分手費」！儘管這筆賠償金所費不菲，但隨著新帥卡域克（Michael Carrick）領軍重返正軌，加上球會整體財務數據依然健康，證明了聯合班主拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）果斷換帥的鐵腕手段終於獲得回報。

曼聯最新一期財務報告披露球會在今年一月解僱前主帥魯賓艾摩廉及其教練團隊，需要支付高達1,670萬鎊。法新社

領軍創最差排名 痛失歐霸錦標



艾摩廉在2024年11月接替坦哈格（Erik ten Hag）執掌曼聯帥印，但他帶領紅魔的旅程僅維持了短短14個月便黯然落幕。這位前士砵亭主帥在任期間，不僅帶領球隊跌至英超第15名，創下曼聯在英超歷史上的最差排名紀錄，更在歐霸盃決賽中不敵熱刺，與冠軍擦身而過。

球迷「多謝 」艾摩廉領軍曼聯。法新社

三中堅陣式成死穴



艾摩廉在奧脫福的執教歲月，一直飽受球隊狀態不穩及戰術混亂的困擾。這位41歲的葡萄牙籍少帥備受外界猛烈批評，指其戰術極度欠缺彈性。儘管外界不斷呼籲他展現更多的戰術變化，但他仍固執地堅持使用三中堅陣式，最終令球隊陷入泥沼，亦成為他被球會怒炒的致命傷。



球迷讚「花得抵」



紅魔球迷大讚球會這筆分手費花得抵：「卡域克帶領球隊取得歐聯席位，這是艾摩廉沒有可能做得到的，這筆錢花得值。」另一球迷和應：「1600萬換來卡域克，使得抵！」

