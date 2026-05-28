英超｜曼聯怒炒艾摩廉花費1.76億 球迷撐「物有所值」
更新時間：15:40 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:40 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:40 2026-05-28 HKT
曼聯公佈了最新一期的財務報告，當中披露了球會在今年一月解僱前主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）及其教練團隊，需要支付高達1,670萬鎊(約1.76億港元)的巨額「分手費」！儘管這筆賠償金所費不菲，但隨著新帥卡域克（Michael Carrick）領軍重返正軌，加上球會整體財務數據依然健康，證明了聯合班主拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）果斷換帥的鐵腕手段終於獲得回報。
領軍創最差排名 痛失歐霸錦標
艾摩廉在2024年11月接替坦哈格（Erik ten Hag）執掌曼聯帥印，但他帶領紅魔的旅程僅維持了短短14個月便黯然落幕。這位前士砵亭主帥在任期間，不僅帶領球隊跌至英超第15名，創下曼聯在英超歷史上的最差排名紀錄，更在歐霸盃決賽中不敵熱刺，與冠軍擦身而過。
三中堅陣式成死穴
艾摩廉在奧脫福的執教歲月，一直飽受球隊狀態不穩及戰術混亂的困擾。這位41歲的葡萄牙籍少帥備受外界猛烈批評，指其戰術極度欠缺彈性。儘管外界不斷呼籲他展現更多的戰術變化，但他仍固執地堅持使用三中堅陣式，最終令球隊陷入泥沼，亦成為他被球會怒炒的致命傷。
球迷讚「花得抵」
紅魔球迷大讚球會這筆分手費花得抵：「卡域克帶領球隊取得歐聯席位，這是艾摩廉沒有可能做得到的，這筆錢花得值。」另一球迷和應：「1600萬換來卡域克，使得抵！」
最Hit
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利首款電動車引群嘲 市值蒸發392億
6小時前
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
8小時前