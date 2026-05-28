世界盃｜赴美睇波皮費重！英格蘭熱身賽對紐西蘭恐對5萬空凳踢

英格蘭國家隊即將遠赴美國展開世界盃熱身賽，但由於前往北美觀賽的總體花費過於高昂，大批球迷被迫卻步。下周「三獅軍團」在佛羅里達州坦帕對陣紐西蘭的熱身賽，目前票房慘淡，主辦單位正面臨門票滯銷的窘境。這意味著這個可容納69,000人的雷蒙詹姆斯體育場，屆時恐將出現超過5萬個空座位的尷尬場面。

英格蘭熱身賽對紐西蘭恐對5萬空凳踢。路透社

這場將於6月6日上演的賽事，最平門票雖然只需算合理的54鎊(約565港元)，但沉重的世盃整體旅費已令球迷吃不消。目前只有約1,500名英格蘭官方球迷會成員確認出席。英國傳媒報導指，英格蘭足總明白到北美世盃的使費驚人，球迷只能精挑細選地觀看部分賽事，甚至選擇放棄隨軍出征，因此對門票滯銷並不感到意外。當局原本寄望能吸引居住在佛羅里達州的英國僑民入場，但如意算盤最終未能打響。



次仗對哥斯達黎加近滿座 全因對手僑民撐場



形成強烈對比的是，英格蘭在奧蘭多對陣哥斯達黎加的第二場熱身賽，銷情卻非常理想。這場在可容納25,500人的Inter&Co體育場舉行的賽事，目前已接近全場爆滿。原來，佛羅里達州擁有全美最大及增長最快的哥斯達黎加裔人口（佔全美哥斯達黎加裔總人口約16%），這批龐大的僑民搶購了大部分門票，變相「拯救」了這場熱身賽的票房。

英格蘭熱身賽對紐西蘭恐對5萬空凳踢。美聯社

FIFA「動態定價」惹公憤 紐約當局介入調查



由杜曹（Thomas Tuchel）帶領的英軍，將於6月17日的世盃首戰硬撼克羅地亞，同組對手還有加納及巴拿馬。國際足協（FIFA）表示，今屆世盃104場賽事共600萬張門票中，已售出約500萬張。然而，亮麗的銷售數字背後，卻隱藏著極大的民怨。



FIFA目前正面臨針對門票價格、購買及轉售方式的嚴厲調查。紐約及新澤西州的官員正著手調查所謂的「動態定價」機制，該機制令球迷被逼支付天價買飛。據悉，在4月份的FIFA官方轉售平台上，英格蘭對克羅地亞的首場分組賽，在德州上演的最平門票竟被炒高至898美元（約7000港元）。此外，更有報導指球迷在購買時被誤導門票級別，最終貨不對辦，當局已正式就相關亂象對FIFA採取官方行動。