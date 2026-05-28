歐協聯｜加拉斯拿領水晶宮稱霸歐洲 臨別贈言：球隊已在應有位置

水晶宮在歐協聯決賽以1:0擊敗西甲對手華歷簡奴，成功奪得球會一年內的第三項錦標！這場勝仗亦為領隊加拉斯拿（Oliver Glasner）在水晶宮的執教生涯畫上最完美的句號。加拉斯拿賽後向球迷及球會發表了感人的臨別贈言，他深信自己留下的基礎，已讓水晶宮站穩在球壇應有的高度。



加拉斯拿感性告別



帶領球隊首奪歐洲賽殊榮後，加拉斯拿坦言仍未完全消化即將離任的事實。他賽後感觸地表示：「直到現在，我甚至不敢相信這是最後一場比賽。我做出了離任的決定，但這絕對是水晶宮史冊上美好的一章。未來將會有其他領隊接手，雖然我們進軍歐霸盃的步伐延遲了一年，但球員們最終得到了他們應得的回報。」

這位功勳主帥向球迷及球會留下了最後的寄語：「有時候你需要繞一些遠路，但現在水晶宮已經身處他們應在的位置。這對我來說意義重大。我要向球員們說聲謝謝，因為他們始終信任我，並相信我所說的一切。」

禾頓誓盛讚主帥改變球會



加拉斯拿的離去令陣中球員相當不捨，同時亦激發了他們為這位主帥贏下最後一戰的鬥志。中場大將阿當禾頓（Adam Wharton）直言，加拉斯拿絕對是水晶宮史上最佳的領隊之一：「這是水晶宮第一次參與歐洲賽，而我們贏得了冠軍。他徹底改變了球會對各項賽事的看法。」

有趣的是，禾頓在去年足總盃決賽因腦震盪被緊急送院，錯過了球隊的奪冠派對，他揚言今次要「報復式」狂歡：「我錯過了足總盃的慶祝活動，所以今年我一定要補回來！這次的派對將會非常盛大，我要把兩次的慶祝都補上。我現在還要做藥檢，但希望我能盡快搞定，然後去暢飲啤酒和美酒。」



入球功臣桑馬迪達錦標獻球迷



至於今仗為水晶宮一箭定江山的致勝功臣馬迪達（Jean-Philippe Mateta），賽後更是陷入瘋狂。他激動地高呼：「我感覺極美妙！我們做到了！第一次征戰歐洲，我們就做到了！現在我只想慶祝，只想開派對。這太不可思議了。我們做到了所有事情，我之前就說過我們會投入多大的比賽強度，我現在真的累壞了，我已經傾盡了所有。」

