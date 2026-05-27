足總盃｜升班馬東區歷史性闖足總盃決賽 吳偉超指非常滿意球隊今季表現

周六將上演今季最後一戰，「冠忠巴士60週年足總盃」決賽由大埔對上東區，周三2隊代表出席賽前記者會，東區主帥吳偉超表示以一支新球隊而言，今季球隊表現已非常滿意，而關於亞洲足協牌照時則表示他和球會未有想到太長遠。

吳偉超滿意球隊表現 未開始諗亞洲賽

東區今季升班港超便歷史性殺入足總盃決賽，超sir也坦言以一支新球隊而言已非常滿意，並感謝球員的努力，而對於決賽他則表示：「走到呢一步相當唔容易，但呢場對手同之前東方同北區都有少少唔同，因為都見到堅sir帶領大埔喺亞冠2有好好嘅成績，所以對我嚟講大埔係其中一支香港最top同具亞冠2實力嘅球隊，作為一支新球隊都希望可以為觀眾帶嚟一場好嘅比賽。」超sir也表示今場作為賽季最後一場他希望球迷可以以嘉年華的感覺去欣賞今場比賽。

而早前4強超sir透露球會尚未有亞洲足協牌照，而再被問到闖入決賽後有沒有和會方再討論關於牌照問題時，他則坦言未有想到太長遠：「上次堅sir帶領大埔入足總盃決賽係8年前，而我哋球會啱啱喺港超8個月，所以如果參加到係幾特別嘅，但係對我嚟講仲係太長遠啦，都係一步一步行再算。」

艾里奧爭生涯足總盃第7冠

而隊長艾里奧則表示球隊第一年征戰港超便可以打入盃賽決賽感覺非常好，他也表示雖然陣中不少球員從未打過決賽但並不影響他們努力奮戰，而艾里奧效力公民和傑志曾6奪足總盃冠軍，作為球隊經驗最為豐富的一員被問到如何協助隊友時，他指：「在這種比賽中，我必須要令他們相信勝利是可能的，若你抱着「我已經輸」的想法時便很難贏；相反若相信我們可以贏則一切都有可能，所以我要做的是要鼓勵他們直至比賽結束，奮戰到比賽結束。」

記者/攝影：魏國謙