根據英媒報道，車路士2號門將菲臘佐真遜（Filip Jorgensen）因缺乏穩定的上陣時間，已明確表達了希望離開史丹福橋球場的意願。這名24歲的門將於2024年以2070萬英鎊的轉會費由西甲球會維拉利爾加盟。 據悉，他已向車路士的守門員教練羅拔斯（Ben Roberts）表明，自己渴望獲得穩定的一隊正選機會。

歷經失誤與傷患漸失正選

在球隊前任主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）執教期間，佐真遜主要擔任羅拔山齊士（Robert Sanchez）的副手。 雖然在接任的羅仙尼亞（Liam Rosenior）麾下，他曾獲得輪換上陣的機會，但在今年3月歐聯作客巴黎聖日耳門的賽事中，佐真遜出現嚴重失誤，其後更因接受腹股溝手術而休戰，令他再次失去把關位置。 直至本月早前山齊士在對陣諾定咸森林的比賽中遭遇腦震盪，佐真遜才再次獲得正選出場機會。

長期缺乏常規比賽時間，成為佐真遜萌生去意的主要原因。 報道指出，車路士曾在今年1月的轉會窗拒絕了他的離隊要求，但如今球會態度有所轉變，若有合適的報價，藍軍將對出售這名門將持開放態度。上個轉會窗期間，比錫達斯、熱拿亞以及波圖均曾對他表示興趣。 預計部分英超球會亦會加入爭奪，但由於球季剛剛結束，暫時未有任何交易接近完成。

外借小將或成接班首選

若佐真遜最終離隊，車路士內部已有潛在的接班人選。 球會陣中20歲的年輕門將米克彭達斯（Mike Penders）今季被外借至姊妹球會斯特拉斯堡，表現極為出色。 他在各項賽事共上陣52場，更因此首度獲得比利時大國腳徵召。 彭達斯在史丹福橋備受高度評價，預料在即將到來的季前賽中，他將會被新任領隊沙比阿朗素（Xabi Alonso）視為佐真遜的理想替代者。

不過報道亦提到，藍獅所屬的BlueCo集團或仍需在轉會市場簽入另一名門將，以確保斯特拉斯堡來季有足夠實力再次爭取歐洲賽資格。