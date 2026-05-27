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英超│森林認為艾利諾安達臣比懷斯更值錢 球員想去曼城多過曼聯

足球世界
更新時間：14:36 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:36 2026-05-27 HKT

諾定咸森林的英格蘭國腳中場艾利諾安達臣(Elliot Anderson)是轉會市場搶手貨，據報森林認為此子的轉會費至少與車路士悍將摩西斯卡些度看齊，收到1億15000萬鎊才考慮放人，比其國家隊隊友迪格蘭賴斯的身價更高。同時《英國廣播公司》透露，曼市雙雄都希望簽入他，但球員本人傾向加盟曼城多過曼聯。

安達臣比較偏向加盟曼城。路透社
安達臣比較偏向加盟曼城。路透社

森林以卡些度轉會費為基準

《每日電訊報》報導，森林來季雖然沒有歐洲賽席位，但球會希望留下大部份核心成員，包括英格蘭國腳中場艾利諾安達臣。當然球會知道安達臣得到多家豪門青睞，亦明白難以留住他，所以會採取惜售的態度，班主馬里納基斯以23年夏天摩西斯卡些度以1億1500萬鎊從白禮頓轉投車路士的價錢作為準則，至少收到這報價才會放人。若然成事，安達臣將會成為歷來轉會費最高的英格蘭球員，打破阿仙奴中場迪格蘭賴斯的1億500萬鎊轉會費紀錄。

森林認為艾利諾安達臣比懷斯更值錢。美聯社
森林認為艾利諾安達臣比懷斯更值錢。美聯社

安達臣更想加盟曼城

目前最有機會得到他的球會，就是曼城和曼聯。《英國廣播公司》引述知情人士的說法，曼聯方面不想為安達臣支付過高的轉會費，亦不希望陷入冗長的談判，更重要是球員本人希望加盟藍月，而非紅魔，預計他更大機會成為曼城一員。

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