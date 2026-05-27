英超│韋斯咸降班要賣人籌集1億5000萬鎊 各隊想執平貨 愛華頓1000萬簽雲比沙卡

韋斯咸護級失敗，來季需要降班英冠，收入將會大減，據報他們要在今夏大幅賣人籌集1億5000萬鎊(約15億8460萬港元)，以達致收支平衡。多間英超球會正瞄準他們的情況，並準備執平貨，馬迪奧斯費南迪斯、馬歷迪奧夫和森馬維預計成為搶手貨，愛華頓則對右閘雲比沙卡有興趣，想以低價1000萬鎊「撈底」。

各隊想執韋斯咸平貨

英國媒體《每日電訊報》報導，韋斯咸來季轉戰英超，僅降班就帶來1億鎊的損失，加上其它收入亦大減，他們預計要出售球員籌集1億5000萬鎊資金，並減低薪金支出，方可達致收益平衡。多支英超隊都希望執平貨，多位當打球員預計會成為搶手貨，包括21歲的塞內加爾左閘馬歷迪奧夫、同齡的葡萄牙中場馬迪奧斯費南迪斯、24歲翼鋒森馬維，隊長查洛保雲更得到多支豪門青睞，當中以利物浦最積極。

莫耶斯想「撈底」1000萬鎊簽雲比加卡

而愛華頓因為老將史密斯高文將會離隊，想低價吸納韋斯咸的雲比沙卡，主教練莫耶斯希望「撈底」以1000萬鎊與這位舊將再合作。這名28歲守將將會隨剛果民主共和國參加今夏的美加墨世界盃，拖肥糖想及早落實簽入他。

左閘馬歷迪奧夫是韋斯咸其中一位最有轉售價值的球員。路透社

森馬維得到不少球隊青睞。路透社

馬迪奧斯費南迪斯有多支豪門關注，包括曼聯。路透社

利物浦想簽下查洛保雲。路透社