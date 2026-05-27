英超│熱刺學曼聯無歐洲賽重生 麥迪臣：紅魔做到我地都可以﹗

熱刺今季表現令人失望，幸好最終完成護級任務，避過降班。該隊中場占士麥迪臣苦中作樂，指曼聯今季因沒有歐戰，成功重生以第3名完成球季，既然紅魔做到他們都可以走同樣的道路，有信心在來季重建取得理想成績。

曼聯今季無歐洲賽重生 英超取第3名

上屆英超曼聯和熱刺難兄難弟，彼此為專注歐霸放棄英超，分別以第15位和17位完季，只是後者贏得歐霸冠軍，今季參與歐聯，紅魔就徹底失敗緣盡歐洲賽。然而曼聯把握今季只需出戰本土比賽，在賽事不多下引援重質不重量，成功重生取得第3名，重奪歐聯門劵。

麥迪臣：紅魔無歐洲賽有利英超

熱刺則分心多條戰線而沉淪，英超直到最後一輪擊敗愛華頓才確保護級成功。該隊中場占士麥迪臣指，熱刺可走曼聯同樣的重生道路：「今年我們看到曼聯的例子，沒有歐戰似乎對他們出戰英超有幫助，所以我肯定這是積極的訊號。我的意思是，熱刺本應在歐洲賽場，這不是我們值得慶祝的事，但如果要從中找到一絲希望，就是這一點。」