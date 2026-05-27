Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│熱刺學曼聯無歐洲賽重生 麥迪臣：紅魔做到我地都可以﹗

足球世界
更新時間：07:30 2026-05-27 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-27 HKT

熱刺今季表現令人失望，幸好最終完成護級任務，避過降班。該隊中場占士麥迪臣苦中作樂，指曼聯今季因沒有歐戰，成功重生以第3名完成球季，既然紅魔做到他們都可以走同樣的道路，有信心在來季重建取得理想成績。

曼聯今季無歐洲賽重生 英超取第3名

上屆英超曼聯和熱刺難兄難弟，彼此為專注歐霸放棄英超，分別以第15位和17位完季，只是後者贏得歐霸冠軍，今季參與歐聯，紅魔就徹底失敗緣盡歐洲賽。然而曼聯把握今季只需出戰本土比賽，在賽事不多下引援重質不重量，成功重生取得第3名，重奪歐聯門劵。

麥迪臣：紅魔無歐洲賽有利英超

熱刺則分心多條戰線而沉淪，英超直到最後一輪擊敗愛華頓才確保護級成功。該隊中場占士麥迪臣指，熱刺可走曼聯同樣的重生道路：「今年我們看到曼聯的例子，沒有歐戰似乎對他們出戰英超有幫助，所以我肯定這是積極的訊號。我的意思是，熱刺本應在歐洲賽場，這不是我們值得慶祝的事，但如果要從中找到一絲希望，就是這一點。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
14小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
18小時前
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
旅遊
16小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散紙?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散紙?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
15小時前
星島申訴王｜床具連鎖店商場搞活動疑聘黑工 直擊入境處「放蛇」即場拘4人
申訴熱話
12小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
15小時前
星島消息：屯門新會商會中學校長李卓興即時停職！爆粗罵保安惹議 校董：表現未符公眾期望
01:20
星島消息：屯門新會商會中學校長李卓興即時停職！爆粗罵保安惹議 校董：表現未符公眾期望
社會
13小時前
李家鼎為電話錄音聲帶流出報警  李泳豪IG發聲明  籲別發佈未經授權聲帶
李家鼎為電話錄音聲帶流出報警  李泳豪IG發聲明  籲別發佈未經授權聲帶
影視圈
10小時前
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
19小時前
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉。
10:07
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
影視圈
2026-05-26 07:00 HKT